اليوم السابع
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محافظ قنا: توريد 167 ألفا و454 طن قمح للصوامع والشون

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:32 م
محافظ قنا: توريد 167 ألفا و454 طن قمح للصوامع والشون توريد القمح - ارشيفية
قنا وائل محمد

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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بأنه تم اليوم توريد 877 طن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة ليصبح اجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح وحتي الآن 167 الف و454 طن ، مؤكدا متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد  إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

 

وأشار المحافظ الى ان إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 آلاف فدان ، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و 590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و 590 طن.

 

واكد الداودي انه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5   قيراط  و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط .

 

 

 


القمح

قنا

توريد القمح

اخبار مصر

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