اليوم السابع
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ضبط 3 قضايا تحويلات غير مشروعة بقيمة 43 مليون جنيه

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:11 ص
ضبط 3 قضايا تحويلات غير مشروعة بقيمة 43 مليون جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كل أشكال الخروج عن القانون فى مجال عمل الإدارة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخرين بارتكاب 3 قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة"، حيث بلغت القيمة المستندية للمبالغ المضبوطة 43 مليونا و431 ألفا و500 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.


تحويلات غير مشروعة

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