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"شبرا الخير" تطلق حملة "إحنا معاك" لمساعدة مصابي فيروس كورونا بشبرا الخيمة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:49 ص
"شبرا الخير" تطلق حملة "إحنا معاك" لمساعدة مصابي فيروس كورونا بشبرا الخيمة فريق المبادرة
القليوبية إبراهيم سالم

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أطلقت جمعية شبرا الخير، أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في القليوبية، حملة "إحنا معاك" لمساعدة مصابي فيروس كورونا المستجد والأسر المخالطة لهم في شبرا الخيمة والتي يقطنها نحو مليوني مواطن وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بشرق شبرا الخيمة وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالقليوبية. 

وتأتي حملة "إحنا معاك"، تماشياً مع التوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي من خلال دعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود فيما بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.

وتركز حملة شبرا الخير"إحنا معاك"، على توفير أدوية وأجهزة استنشاق وكراتين سلع غذائية للحالات المصابة بفيروس كورونا ومعزولة منزلياً وكل المخالطين لها، وتأتي المساعدات عبر التعاون مع الإدارة الصحية في شرق شبرا الخيمة بتسليمها  كل أنواع المساعدات من خلال محاضر رسمية معتمدة على أن تتولى هي والمتطوعون توزيعها على الحالات بالمنازل بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأمين والوقاية.

وقال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير وأحد مؤسسيها: "إحنا معاك أحدث حملات الجمعية وتأتي ضمن مسؤوليتنا تجاه أهالينا  في شبرا الخيمة من خلال التعاون مع الإدارة الصحية في شرق شبرا الخيمة.

وأوضح، أن ما لدينا من معلومات حتى الآن من الإدارة الصحية أن هناك نحو 60 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا بشرق شبرا الخيمة تم وضعها في العزل المنزلي تحت إشراف الإدارة الصحية بجانب نحو أكثر من 1000 مخالط بشرق شبرا الخيمة فقط وذلك حتى تاريخه"، مشيرا إلى أنه يعيش في حي شرق شبرا الخيمة أكثر من مليوني مواطن، في مساحة تبلغ نحو 20 كيلومتراً مربعاً من خلال نحو 26 مربعاً سكنياً.

وأضاف فاروق، :"نجحنا في الجمعية حتى الآن في توفير 20 جهاز استنشاق ومئات من الأدوية التي تستخدم مع الحالات الإيجابية والمخالطين وتم تسليمها جميعا للإدارة الصحية بجانب كراتين السلغ الغذائية ونعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على مضاعفة تلك الأرقام باذن الله".

الإدارة الصحية بشرق شبرا الخيمة
الإدارة الصحية بشرق شبرا الخيمة

 

حملة إحنا معاك
حملة إحنا معاك

 

فريق المبادرة
فريق المبادرة

 

فريق جمعية شبرا الخير
فريق جمعية شبرا الخير

 

مساعدات حملة إحنا معاك
مساعدات حملة إحنا معاك

 


اخبار القليوبية

شبرا الخير

مصابي كورونا

فيروس كورونا

إحنا معاك

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