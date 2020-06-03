اليوم السابع
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سنغافورة تسجل 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:29 ص
سنغافورة تسجل 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا
رويترز

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قالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الأربعاء، إنها سجلت 569 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405. وكانت السلطات قد سجلت أمس الثلاثاء 544 إصابة بالفيروس.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام محلية أن السلطات فى سنغافورة أجلت سفر 900 شخص إلى السعودية لأداء فريضة الحج إلى العام المقبل بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال المجلس الإسلامى إن 80% من المستبعدين فى فئة عمرية متقدمة مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

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