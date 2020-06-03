اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة بدعوى طلاق:" زوجى أعادنى بحكم طاعة ليعاقبنى بالضرب بالخرطوم "

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:49 ص
زوجة بدعوى طلاق:" زوجى أعادنى بحكم طاعة ليعاقبنى بالضرب بالخرطوم " خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها على نفسها بسبب عنفه، وادعت قيامه بسلبها أموالها وأضافت قام بذلك حتى يجبرني على الحاجة له وابتزازي للإنفاق على أولاده، وأشارت الى أنه يقوم بالتعدي عليها بالجلد والضرب المبرح بواسطة خرطوم، وذلك بعد إجبارها للرجوع لمنزل الزوجية بحكم طاعة.

وأكدت الزوجة ه.ح.ع، البالغة من العمر 36 عام، بمحكمة الأسرة:"كل يوم أتعرض للضرب  علي جسدي بمنزل الزوجية، رغم أن زوجي متعلم ويعمل فى وظيفة مرموقة وميسور الحال، ليقوم بتأديبي بواسطة خرطوم حتي أنزف الدماء من كل جزء في جسدي ".

وتابعت:تزوجته زواج صالونات، وعشت برفقته 16 عاما فى عذاب، بعد أن فرضه على من أهلي، فعانيت الأمرين منذ ثاني شهر زواج بعد أن أتضح لي سوء أخلاقة وتصرفاته التي لا يقبلها عقل، وعندما لجئت لحماتي لأشكو لها سوء المعاملة كان ردها علي "استحملي".

وأكملت: ذقت الويل وانا أتوسل له للإنفاق على أطفاله، حتى أوفر لهم الدخل المناسب، وبعد أن يئست من صلاح حاله هربت منه، ولكنه لم يتركني فى حالى، وأصبح يلاحقني بتهديداته، وأجبرني للعيش فى بيت الطاعة معه دون إرادتي، وقال لى بأنه لن يتركنى إلا وأنا جثة.

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، وعدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، وأن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، يقضي بإسقاط حقوقها المترتبة على عقد الزواج.

 

 

 

 

 


محكمه الاسره

منزل الطاعه

قانون الاحوال الشخصيه

خلافات اسريه

اخبار عاجله

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة