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رئيس وزراء الأردن: تميزنا بالصبر والالتزام بالمسؤولية فى مواجهة كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:19 ص
رئيس وزراء الأردن: تميزنا بالصبر والالتزام بالمسؤولية فى مواجهة كورونا الدكتور عمر الرزاز
وكالات

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أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، ان صبر والتزام المواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد ساهم في عودة غالبية القطاعات والتخفيف الموسع من إجراءات الحظر.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الرزاز خلال منشور على حساباته بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر": "تميّزنا كأردنيين بالصبر والالتزام بالمسؤولية في مواجهة كورونا وهذا هو مفتاح إعادة تشغيل غالبية القطاعات والتخفيف الموسّع من إجراءات الحظر".

وزاد رئيس الوزراء، "نحن على ابواب هذه المرحلة المهمة من الانفراج وسنتعامل معها بإجراءات ومعايير منهجية نعلنها قريبا"مختتما منشوره بالقول "معاً سنتجاوز الصعاب وكلُّ مر سيمرّ".   


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