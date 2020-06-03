اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس شركة مياه سيناء يتفقد 6 مشروعات ومواقع.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:07 ص
رئيس شركة مياه سيناء يتفقد 6 مشروعات ومواقع.. صور اللواء مهندس سعيد بده
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء تفقد اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة لعدد من مواقع عمل محطات ومواقع مقترحة لإنشاء مشروعات بشمال وجنوب سيناء.

وأوضح، البيان، أنه تفقد محطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع بجنوب سيناء للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطة، ومدى جاهزيتها لتأمين إمداد المياه للمدينة والتجمعات السكانية والبدوية المحيطة بالمدينة، ورفع الحالة المعنوية للعاملين بالمنطقة، والاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الشركة حاليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، رافقه خلال الزيارة اللواء خالد مرشد مدير عام التحلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما تفقد اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقرية الريد أعمال التشغيل التجريبى لمحطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الريد بوسط سيناء، وقام بزيارة تفقدية لمدينة طابا بجنوب سيناء لمتابعة حسن سير وانتظام العمل ومتابعة أعمال الصيانة بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا، وتفقد منطقة نخل بوسط سيناء، وزيارة محطة تحلية مياه الآبار القديمة والجديدة بالمدينة لتفقد الحالة الفنية للمحطة، وتفقد موقع انشاء محطة تحلية مياه صدر الحيطان بوسط سيناء لمتابعة أعمال التشغيل التجريبى للمحطة.

وسبق وقام اللواء مهندس سعيد بده بزيارة  موقع تنفيذ إنشاء محطة تحلية المياه والمزرعة السمكية فى منطقة الروضة التابعة لمجلس مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ورافقه خلال الزيارة محسن سالم محمد رئيس مجلس مدينة بئر العبد، والمهندس رجب عرفه خليل رئيس قطاع المشروعات، والمهندس السيد عبد اللطيف مدير عام منطقة بئر العبد، ومحمد لطفى سالم مدير منطقة بئر العبد و المختصين من الشركة.

IMG_9475
 
 
IMG_9476
 
 
IMG_9477
 
 
IMG_9478
 

 

IMG_9479
 

 

IMG_9480
 

 


شمال سيناء

مياه سيناء

وسط سيناء

جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة