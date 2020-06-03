رئيس شركة مياه سيناء يتفقد 6 مشروعات ومواقع.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت شركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء تفقد اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة لعدد من مواقع عمل محطات ومواقع مقترحة لإنشاء مشروعات بشمال وجنوب سيناء.

وأوضح، البيان، أنه تفقد محطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع بجنوب سيناء للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطة، ومدى جاهزيتها لتأمين إمداد المياه للمدينة والتجمعات السكانية والبدوية المحيطة بالمدينة، ورفع الحالة المعنوية للعاملين بالمنطقة، والاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الشركة حاليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، رافقه خلال الزيارة اللواء خالد مرشد مدير عام التحلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما تفقد اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقرية الريد أعمال التشغيل التجريبى لمحطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الريد بوسط سيناء، وقام بزيارة تفقدية لمدينة طابا بجنوب سيناء لمتابعة حسن سير وانتظام العمل ومتابعة أعمال الصيانة بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا، وتفقد منطقة نخل بوسط سيناء، وزيارة محطة تحلية مياه الآبار القديمة والجديدة بالمدينة لتفقد الحالة الفنية للمحطة، وتفقد موقع انشاء محطة تحلية مياه صدر الحيطان بوسط سيناء لمتابعة أعمال التشغيل التجريبى للمحطة.

وسبق وقام اللواء مهندس سعيد بده بزيارة موقع تنفيذ إنشاء محطة تحلية المياه والمزرعة السمكية فى منطقة الروضة التابعة لمجلس مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ورافقه خلال الزيارة محسن سالم محمد رئيس مجلس مدينة بئر العبد، والمهندس رجب عرفه خليل رئيس قطاع المشروعات، والمهندس السيد عبد اللطيف مدير عام منطقة بئر العبد، ومحمد لطفى سالم مدير منطقة بئر العبد و المختصين من الشركة.



