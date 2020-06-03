اليوم السابع
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خطة تعقيم متواصلة للمنشآت الرياضية فى شمال سيناء

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:00 ص
خطة تعقيم متواصلة للمنشآت الرياضية فى شمال سيناء تعقيم منشأت- ارشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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قال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انه يتم تنفيذ خطة تعقيم بشكل متواصل للمنشآت الرياضية، واوضح " مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن عمليات التعقيم تتم بدعم من الشباب والرياضة وينفذها شباب فرق التطوع والجوالة بكل مركز شباب، وتستفيد منها كافة المنشأت المجاورة خصوصا فى القرى .

أضاف، فى حالة عودة النشاط الرياضى فجميع المنشآت فى حالة جاهزية، لافتا ان الانشطة لم تتوقف واستفاد منها الجمهور اونلاين خلال فترة اغلاق مراكز الشباب احترازيا تحسبا لنقل الوباء، وقال انه فى هذا السياق تم عقد أجتماع لمديرى مراكز الشباب والأندية فى ديوان ادارة الشباب والرياضة برمانة، تم خلاله اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالوقاية من فيروس كورونا، وتم مناقشة متطلبات مرحلة العودة لاستئناف النشاط الرياضى .

وأشار انه فى اطار التنفيذ الفعلى لاجراءات التعقيم قام قام نادى الفيروز ومركز شباب قاطية بتعقيم وتطهير جميع المصالح الحكومية بالقرية وهى  مركز شباب قاطية  والمدرستين الاعدادية والابتدائية والوحدة المحلية والوحدة الصحية، وبعض المحلات التجارية الخاصة والصيدليات .


شمال سيناء

الشباب والرياضة

سيناء

بئر العبد

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