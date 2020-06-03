اليوم السابع
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جهاز الشيخ زايد يبدأ تسليم وحدات مشروع "JANNA" بالشيخ زايد.. الأحد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:00 ص
جهاز الشيخ زايد يبدأ تسليم وحدات مشروع "JANNA" بالشيخ زايد.. الأحد مشروع JANNA للإسكان الفاخر
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم بدء تسليم وحدات مشروع JANNA" للإسكان الفاخر، بالمحور المركزى بالمدينة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، حيث من المقرر ان يتم  تسليم 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بالمرحلة الأولى، بمشروع "
 
واضاف المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، انه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان – فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها. 
 
وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٢٠، يوم ٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢١، يوم ٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٨، يوم ٩/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٩، يوم ١٠/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٦، يوم ١١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٧، يوم ١٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٨، يوم ١٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٩، يوم ١٦/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٤، يوم ١٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٥، يوم ١٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٠، يوم ٢١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١١، يوم ٢٢/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٢، يوم ٢٣/٦/٢٠٢٠. 
 
وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٤، يوم ٢٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٥، يوم ٢٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٦، يوم ٢٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢، يوم ٢٩/٦/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣، يوم ١/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٢، يوم ٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٣، يوم ٥/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٧، يوم ٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١، يوم ٧/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٠، يوم ٨/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣١، يوم ٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٤، يوم ١٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٥، يوم ١٣/٧/٢٠٢٠.
 
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٢، يوم ١٤/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٣، يوم ١٥/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٦، يوم ١٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٧، يوم ١٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٨، يوم ٢٠/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٩، يوم ٢١/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٦، يوم ٢٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٣، يوم ٢٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٤، يوم ٢٧/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٥، يوم ٢٨/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٧، يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٨، يوم ٤/٨/٢٠٢٠.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشيخ زايد

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الاسكان الفاخر

موعد تسليم مشروع JANNA

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