جهاز الشيخ زايد يبدأ تسليم وحدات مشروع "JANNA" بالشيخ زايد.. الأحد

أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم بدء تسليم وحدات مشروع JANNA" للإسكان الفاخر، بالمحور المركزى بالمدينة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، حيث من المقرر ان يتم تسليم 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بالمرحلة الأولى، بمشروع "
واضاف المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، انه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان – فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها.
وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٢٠، يوم ٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢١، يوم ٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٨، يوم ٩/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٩، يوم ١٠/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٦، يوم ١١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٧، يوم ١٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٨، يوم ١٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٩، يوم ١٦/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٤، يوم ١٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٥، يوم ١٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٠، يوم ٢١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١١، يوم ٢٢/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٢، يوم ٢٣/٦/٢٠٢٠.
وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٤، يوم ٢٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٥، يوم ٢٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٦، يوم ٢٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢، يوم ٢٩/٦/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣، يوم ١/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٢، يوم ٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٣، يوم ٥/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١٧، يوم ٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ١، يوم ٧/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٠، يوم ٨/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣١، يوم ٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٤، يوم ١٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٥، يوم ١٣/٧/٢٠٢٠.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٢، يوم ١٤/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٣، يوم ١٥/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٦، يوم ١٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٧، يوم ١٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٨، يوم ٢٠/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٩، يوم ٢١/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٦، يوم ٢٢/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٢٣، يوم ٢٦/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٤، يوم ٢٧/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٥، يوم ٢٨/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٧، يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠،
ووحدات العمارة رقم ٣٨، يوم ٤/٨/٢٠٢٠.
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