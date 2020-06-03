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تفاصيل الكشف البترولى الجديد بالصحراء الغربية.. ينتج 4100 برميل يوميا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:28 م
تفاصيل الكشف البترولى الجديد بالصحراء الغربية.. ينتج 4100 برميل يوميا وزير البترول
كتب محسن البديوى

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كشف المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، تفاصيل الكشف الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة اليوم الأربعاء. وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد: "الكشف البترولي يقع بمنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، ينتج 4100 برميل يوميا". وتابع: "كلما استخدمنا أسلوب الحفر الحديث وأحدث الوسائل التكنولوجية كلما توصلنا إلى اكتشافات جديدة".

وأضاف: "الرئيس السيسي اهتم منذ توليه الحكم بقطاع البترول وفق رؤية ثاقبة، وساعدت عودة الاستقرار إلى مصر على نهوض القطاع"، مستطردًا "منحنا الشركاء المستحقات المتراكمة والتي كانت 6.3 مليار دولار، ووصلت لـ900 مليون في نهاية يونيو 2019".

وواصل: "ليس لدينا أي مشكلة بشأن توريد البترول والغاز الطبيعي منذ 5 سنوات، وقيمة استيراد الغاز كانت تصل إلى 2 مليار دولار سنويا"، مشيرًا إلى أن وزير البترول أكد دعم مصر لسوق البترول العالمى.


وزير البترول

البترول

التلفزيون

التوك شو

اخبار مصر

كشف بترولى

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صعيدي مغترب

تحيا مصر الحبيبة

بإءذن الله وبمجهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مصر هتبقي احسن دولة في العالم وننزل نستقر بمصر الحبيبة الي الامام يافخر كل مصري حر شريف ربنا يعينك يارب وتحيا مصر

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