اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:00 ص
تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية اللواء أحمد إبراهيم محافظ المنوفية
المنوفية- محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، انه جارى العمل على خير ومراجعة نتائج الشهادة الاعدادية بالمحافظة من خلال اللجان المختلفة

وأكد سويد فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، أنه سيتم التصحيح اعلان النتيجة عقب اعتمادها الأحد المقبل وذلك بعد الانتهاء من المراجعة للبحوث والمتقدمين بها

وأوضح سويد أنه يتم العمل على تقييم الأبحاث وفق خمسة محاور أساسية وحالة توافرها يكون الطالب قد اجتاز المرحلة، لافتا الى انه يتم العمل أما أن يكون الطالب اجتاز المرحلة أو باقى للإعادة حال عدم تقديم البحث

وكان عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ومسئولى البوابة الالكترونية بالديوان العام ومسئولى الدعم الفنى بمديرية التربية والتعليم لمناقشة الانتهاء من إعداد موقع الكترونى للتقديم لرياض الاطفال بالمدارس الحكومية والخاصة بنطاق المحافظة منعا للتزاحم والاختلاط والتقليل من التجمعات وتقليل فرص الاصابة بالعدوى فى ظل خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا .

ومن جانبه أكد احمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جارى إعداد موقع الكترونى للتقديم لرياض الاطفال بالمدارس الحكومية والخاصة وسيتم الاعلان عن رابط التقديم خلال الاسبوع المقبل ويستمر التقديم لمدة شهر من تاريخ اطلاق الموقع الالكترونى .

ويتيح الموقع عدة مميزات لولى الأمر والطالب منها تقليل الجهد والتكلفة المالية حيث يتيح له التقديم لعدة مدارس فى محيط المربع السكنى من خلال الموقع، كما يحقق الموقع معايير العدالة والشفافية بين جميع الأطفال حيث أن المعيار الوحيد للمفاضلة هو معيار السن مع استثناء أبناء الشهداء .

ومن الجدير بالذكر أن محافظة المنوفية كان لها السبق فى إطلاق موقع الكترونى للتقديم للمدارس المتميزة والرسمية للغات حيث تم أمس فتح باب التسجيل لأولياء الأمور و اختيار الرغبات للتقديم فى المدارس الرسمية و المتميزة للغات لمرحلة رياض الاطفال و لمدة شهر.

 


تعليم المنوفية

نتيجة الاعدادية

الشهادة الاعداديةبالمنوفية

بحوث

قواعد

كتابة

اجتياز

تصحيح

مراجعة

اعتماد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة