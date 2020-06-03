تطهير وتعقيم قناطر إسنا الجديدة لمنع انتشار فيروس كورونا .." صور"

كتبت أسماء نصار

قال المهندس صلاح عوض - مدير عام قناطر إسنا الجديدة - أن مسئولى لجنة الصحة والسلامة المهنية بالإدارة قاموا بإستكمال مجهوداتهم بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة مرافق الإدارة و( الهويسين الملاحيين - بوابات المفيض - مبنى الحراسات المشددة - المنطقة حول مبنى المستشفى الجديدة - الكوبرى العلوى أعلى القناطر - أبراج الحراسة ) .



وأضاف عِوَض فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" انه تم التأكيد على ضرورة إتباع تعليمات وزارة الصحة بشأن إرتداء الكمامات الواقية والقفازات أثناء القيام بأعمال التطهير كما تم التأكيد على الإلتزام بالتطهير اليومى والمستمر لكافة المرافق التابعة للإدارة.





وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على قيادات الوزارة والعاملين بضرورة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و الالتزام بالتباعد الاجتماعى والضوابط التى تم وضعها لتجاوز هذه الفترة بسلام.



وأكد عبد العاطى على ضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2020 الصادر الاثنين قبل الماضي بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة او المباني التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.





كما وجه عبد العاطى بالتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الالكتروني المختلفة للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من اجل منع انتشار الفيروس.

