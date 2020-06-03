اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:03 م
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بعد 3 أشهر.. النمسا تقرر عودة حرية السفر لجميع دول الجوار باستثناء إيطاليا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:30 م
بعد 3 أشهر.. النمسا تقرر عودة حرية السفر لجميع دول الجوار باستثناء إيطاليا رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين
فيينا (أ ش أ)

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أكد الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أن بلاده قررت عودة حرية السفر إلى جميع الدول المجاورة باستثناء إيطاليا وذلك بعد حوالى ثلاثة أشهر من قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وأوضح وزير الخارجية النمساوي فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن القيود والضوابط الصحية على الحدود النمساوية مع كل من ألمانيا وليختنشتاين وسويسرا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك والمجر سوف تتوقف اعتبارا من غد الخميس .

وأضاف شالينبرج أنه سيعاد تطبيق نفس نظم العمل الذى كان سائدا قبل جائحة كورونا حيث سيتم إلغاء متطلبات الحجر الصحي أو الفحص الطبي عند الدخول إلى النمسا مع بقاء القيود فقط على الحدود مع إيطاليا .

وأضاف الوزير أن الوضع مع إيطاليا سوف يعاد تقييمه الأسبوع المقبل حيث يحدث تحسن كبير فى مستوى الوباء خاصة منطقة جنوب تيرول على الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أنه سوف يتم الانفتاح على إيطاليا بمجرد أن تسمح الأرقام بذلك.

كانت النمسا قد اتفقت في وقت سابق مع ألمانيا وسويسرا وليختنشتاين على فتح الحدود كاملة اعتبارًا من 15 يونيو الجاري بيد أنه لا تزال قيود الدخول إلى البلدان المجاورة سارية في الوقت الحالي على الرغم من الانفتاح على الجانب النمساوي.
 

وكان ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا،أكد الأحد الماضى، أن بلاده سوف تعلن عن حزمة من تسهيلات السفر الى دول الجوار عقب الاجتماعي الاسبوعى للحكومة الأربعاء المقبل، وقال شالينبرج - في تصريحات الأحد، أن العطلة الصيفية ستكون ميسرة مع رفع ضوابط الحدود مع معظم دول الجوار.. مشيرا إلى وجود مشاورات حالية مع وزير الصحة ردولف انشوبير ووزير الداخلية كارل نيهمر ووزيرة الدولة للشئون الاوروبية كارولين ايدشتادلر بشأن الاستعادة التدريجية لحرية السفر.

ولفت الوزير إلى أن التركيز الأساسي ينصب حاليا على دول الجوار المباشر، منوها بأن قيود الدخول التي تم فرضها مؤقتًا في منتصف مارس كانت "مهمة وصحيحة" موضحا أن النتائج يمكن ملاحظتها في التطور الجيد لأعداد العدوى. 

وذكر وزير الخارجية أن تخفيف القيود هو بمثابة ترجمة لتطور مشجع فى وضع الوباء فى البلاد، مشيرا الى أهمية اتباع خطوات تدريجية أخرى، لافتا الى أن البلاد لازالت بعيدة عن الوضع الطبيعي السابق للجائحة منوها الى أن العطلة الصيفية لعام 2020 ستكون مختلفة عن السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن النمسا وافقت على فتح الحدود بشكل كامل مع ألمانيا وسويسرا وليختنشتاين اعتبارًا من 15 يونيو المقبل، كما من المقرر أن تتقلص قيود الدخول إلى جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر في منتصف يونيو المقبل أيضا. 

 


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