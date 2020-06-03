بعد 3 أشهر.. النمسا تقرر عودة حرية السفر لجميع دول الجوار باستثناء إيطاليا

وأضاف شالينبرج أنه سيعاد تطبيق نفس نظم العمل الذى كان سائدا قبل جائحة كورونا حيث سيتم إلغاء متطلبات الحجر الصحي أو الفحص الطبي عند الدخول إلى النمسا مع بقاء القيود فقط على الحدود مع إيطاليا .

وأضاف الوزير أن الوضع مع إيطاليا سوف يعاد تقييمه الأسبوع المقبل حيث يحدث تحسن كبير فى مستوى الوباء خاصة منطقة جنوب تيرول على الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أنه سوف يتم الانفتاح على إيطاليا بمجرد أن تسمح الأرقام بذلك.

كانت النمسا قد اتفقت في وقت سابق مع ألمانيا وسويسرا وليختنشتاين على فتح الحدود كاملة اعتبارًا من 15 يونيو الجاري بيد أنه لا تزال قيود الدخول إلى البلدان المجاورة سارية في الوقت الحالي على الرغم من الانفتاح على الجانب النمساوي.

