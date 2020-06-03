اليوم السابع
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بريطانيا تعلن تطبيق إجراءات العزل الذاتي للوافدين الإثنين المقبل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:46 م
بريطانيا تعلن تطبيق إجراءات العزل الذاتي للوافدين الإثنين المقبل إجراءات العزل الذاتي للوافدين للملكة المتحدة تدخل حيز التنفيذ الإثنين
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلنت الحكومة البريطانية أن إجراءات العزل الذاتي للوافدين للملكة المتحدة ستدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين  مع "استثناءات محدودة" تهدف إلى ضمان عدم تعطيل الإمدادات من المواد الأساسية مثل الغذاء ومعدات الحماية.

 

تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الخطط المثيرة للجدل لمطالبة أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بالعزل الذاتي لمدة 14 يومًا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

 

وأضاف أن الإجراءات صارمة وضرورية وستتم مراجعتها، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في السماح بوجود الممرات الجوية الدولية مع الدول ذات معدلات التفشي المنخفضة ولكن "فقط عندما يكون ذلك آمنًا".

 

وأوضحت بريتي باتيل إن الإجراءات ستتم مراجعتها بعد ثلاثة أسابيع وستهدف الحكومة إلى ضمان قدر أكبر من الحرية على المدى الطويل ، بما في ذلك إنشاء "ممرات سفر دولية" آمنة مع دول ذات معدلات إصابة وتفشي منخفض.

 

أخبرت بريتي باتل وزيرة الداخلية مجلس العموم أن قوات الحدود ستتحقق من أن المسافرين يملؤون نموذجًا بتفاصيل الاتصال بهم وموقعهم للعزل، وأضافت إن ترك العزلة قبل الأوان في إنجلترا يمكن أن يؤدي إلى غرامة تصل إلى 1000 جنيه استرليني أو محاكمة.

 

وقالت "لن نسمح لأقلية بتعريض انتعاشنا المحلي للخطر".

 

وأخبرت باتيل النواب بأن المستشارين العلميين قالوا إن الحجر الصحي لم يكن فعالا في وقت سابق في وسط التفشي عندما كانت معدلات الإصابة في المملكة المتحدة أعلى، ولكن الآن ، شكلت حالات الإصابات بالفيروس المستوردة تهديداً أكبر لذا من المهم الآن "حماية التقدم الذي أحرزناه بشق الأنفس بينما نتحرك في الاتجاه الصحيح".


المملكة المتحدة

بوريس جونسون

العزل الذاتي

وباء كورونا

ممرات جوية

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