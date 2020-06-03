"الهجان": ندرس طلبات المواطنين بالتبرع بمنازلهم لتحويلها كعزل منزلى

القليوبية إبراهيم سالم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه يتم حاليا فحص طلبات بعض المواطنين الذين يعلنون فيها التبرع بمنازلهم لتحويلها لعزل منزلى، نظرا لتزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا بتلك القرى، وعدم وجود أماكن شاغرة بالمستشفيات، موضحا أنه تم تحويل الطلبات لمديرية الصحة والسكان بقيادة الدكتور حمدى الطباخ لفحص الطلبات من الناحية الصحية السليمة، وكيفية استغلالها.

وأضاف "الهجان"، في تصريحات صحفية، أن دراسة الطلبات تتم بناء على تحويل تلك المنازل لعزل منزلي وليس حجر صحيا، مشيرا إلى أن أى مبادرات أو خطوات لابد أن يقدم طلب بها للمحافظة لدراستها حتى لا يكون لها آثار سلبية، ويتم دراستها من قبل الجهات المخصة لتقديم أكث استفادة ممكنة منها.

وأوضح المحافظ، أن المصريون معروفون بحبهم الشديد لبلادهم ودفاعهم عنها بكل ما أوتوا من قوة ونفيس وغالي، وأن يقفون دائما في خطوط الدفاع الأولى ضد أية أزمات تواجهها مصر على مر العصور والأزمنة.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عقد اجتماعا، باللجنة العليا لمجابهة كورونا، وغرفة عمليات المحافظة، لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول التعامل بكل حسم مع مستجدات فيروس كورونا والحد من انتشاره، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء أشرف صلاح مساعد مدير الأمن، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال حجاج مدير التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور طارق عيسوي مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور مجدي عبد العظيم مدير الإسعاف، ومديري المستشفيات بالمحافظة.

واستعرض المحافظ، آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد وخطة المحافظة لمجابهته والتصدي له باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة وحزم.

وكان أحمد الشاذلى مدير عام بتعليم القليوبية، تقدم بطلب رسميا للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يعلن فيه التبرع بمنزله بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ بالقليوبية، وتحويله لمقر عزل لمصابى فيروس كورونا المستجد من أهالى القرية والقرى المجاورة بطاقة 30 سريرا، إلى جانب التبرع بتكلفة الإقامة والتجهيزات والأدوية، مشيرا إلى أن مكتب المحافظ أخبره بأنه سيتم البت فى هذا الطلب اليوم.

فيما أعلن محمد رجب أحد أبناء قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، تبرعه بمنزلين يمتلكهما بالقرية وسيارة، لخدمة المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.