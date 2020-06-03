القومى للمرأة: إقرار موازنة المجلس للعام الجديد ونستهدف إنشاء مقرات بالمحافظات

كتب محمود راغب

عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعه الدورى مع مقررات فروع المجلس بالمحافظات، برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس وبمشاركة مقررات فروع المجلس بالمحافظات بالفيديو كونفرانس .

,وجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر والتقدير إلى مقررات فروع المجلس بالمحافظات على جهودهن الحثيثة والملموسة والتى شهد بها الجميع خلال فترة الثلاثة شهور الماضية خلال إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد مروراً بشهر رمضان الكريم ، كما وجهت الشكر إلى الرائدات أذرع المجلس بالمحافظات لما بذلوه من مجهود عظيم فى ظروف صعبة .

كما وجهت رئيسة المجلس الشكر والتقدير الى وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والهجرة وشئون المصريين بالخارج وصندوق تحيا مصر بإسم جميع فروع المجلس بالمحافظات للمساعدة فى تسليم مساعدات لعدد31912 سيدة فى جميع المحافظات بالتعاون مع المحافظات وبعض الجمعيات الأهلية .

وأوضحت رئيسة المجلس أن فروع المجلس قامت عن طريق رائدات ومتطوعين المجلس والبالغ عددهم ما يزيد عن 1700 رائدة بتوعية المواطنين فى القرى والنجوع بسبل الوقاية والحماية من العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد وأهمية التنظيف والتعقيم المستمر للمنزل واستخدام الكمامات والكحول للتطهير الأيدي والاسطح وبالجهود التى تقوم بها الدولة فى هذا الأمر ، حيث نجحت الفروع فى تقديم التوعية فى 1885 قرية وبلغ عدد المستهدفين 1053704.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى الى أنه تم إقرار موازنه المجلس للعام الجديد، وأنها تتضمن انشاء مقرات لعدد من فروع المجلس بالمحافظات التى لا تمتلك مقرا خاصا ولكن المقر مؤجر ، وذلك بهدف زيادة عدد ملكية الفروع للمجلس في المحافظات.

كما تضمن الإجتماع عرض خطط الفروع في التوعية بالقضايا المختلفة خلال الفترة المقبلة ، ومناقشة احتياجات الفروع ، وقواعد استخراج الرقم القومي للمرحلة الجديدة.