الصين: بريطانيا لا تتمتع بأى اختصاص قضائى أو إشراف على هونج كونج

كتب محمد عبد العظيم

أكدت وزارة الخارجية الصينية، المملكة المتحدة لا تتمتع بأي اختصاص قضائي او إشراف على هونج كونج، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تتخلى عن شعب هونج كونج إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي يتعارض مع التزاماتها الدولية بموجب اتفاق مبرم عام 1984.