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الصين: بريطانيا لا تتمتع بأى اختصاص قضائى أو إشراف على هونج كونج

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:57 ص
الصين: بريطانيا لا تتمتع بأى اختصاص قضائى أو إشراف على هونج كونج هونج كونج
كتب محمد عبد العظيم

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أكدت وزارة الخارجية الصينية، المملكة المتحدة لا تتمتع بأي اختصاص قضائي او إشراف على هونج كونج، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تتخلى عن شعب هونج كونج إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي يتعارض مع التزاماتها الدولية بموجب اتفاق مبرم عام 1984.

وكتب جونسون في صحيفة ذا تايمز "هونج كونج ناجحة لأن شعبها يتمتع بالحرية... إذا مضت الصين قدما، فسيكون هذا بمثابة تعارض مباشر مع التزاماتها بموجب الإعلان المشترك، تلك المعاهدة الملزمة قانونا المسجلة لدى الأمم المتحدة".

كان البرلمان الصيني قد وافق الأسبوع الماضي على سن قوانين لهونج كونج للحد من التحريض والانفصال والإرهاب والتدخل الخارجي. وربما تتمركز عناصر من الأمن والمخابرات الصينية في المدينة للمرة الأولى.

وقال جونسون "كثيرون في هونج كونج يخشون أن يصبح أسلوب حياتهم -الذي تعهدت الصين بالحفاظ عليه- مهددا".

وتابع قائلا "إذا مضت الصين قدما في تعزيز مخاوفهم، فإن ضمير بريطانيا سيملي عليها ألا تهز كتفيها وتترك الأمر، بل سنفي بالتزاماتنا وسنقدم بديلا".

وكرر جونسون وعد بريطانيا بإتاحة السبيل أمام سكان هونج كونج من حملة جواز السفر البريطاني الوطني في الخارج كي يحصلوا على الجنسية البريطانية مما يمكنهم من الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة.

وأضاف أنه يوجد نحو 350 ألف مواطن حاملين لذلك النوع من جوازات السفر في هونج كونج وأن 2.5 مليون آخرين مؤهلون للحصول عليها.

 


هونج كونج

بريطانيا

الصين

الخارجية الصينية

اخبار الصين

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