اليوم السابع
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الشرطة الأمريكية تغلق ميدان تايمز سكوير بالحواجز الحديدية.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:44 ص
الشرطة الأمريكية تغلق ميدان تايمز سكوير بالحواجز الحديدية.. صور إغلاق مداخل تايمز سكوير بحواجز حديدية
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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أغلقت الشرطة الامريكية بولاية نيويورك، جميع المداخل المؤدية لميدان تايمز سكوير، بالحواجز الحديدية، و السيارات الخاصة بهم، و ذلك خلال ساعات حظر التجول الذى أقرته السلطات الأمريكية، بسبب المظاهرات التى تشهدها المدينة احتجاجا على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول أفريقية على أيادى فرد شرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.
 
إغلاق مداخل تايمز سكوير بحواجز حديدية
إغلاق مداخل تايمز سكوير بحواجز حديدية
 
و كانت الشرطة فى مدينة نيويورك الأمريكية، قد أعلنت إغلاق الشوارع وسط منطقة مانهاتن أمام حركة السيارات، حيث قالت الشرطة، إنه فى إطار حظر التجوال الذى يبدأ من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى، سيتم إغلاق المنطقة إلى الجنوب من الشارع 96 بمانهاتن، ولن يسمح بمرور السيارات، باستثناء سيارات الخدمات الطارئة وحافلات الركاب وشاحنات النقل.
 
الحواجز الحديدية على مداخل تايمز سكوير
الحواجز الحديدية على مداخل تايمز سكوير
 
أعلنت شرطة نيويورك الأمريكية، فى وقت سابق، عن اعتقالها نحو 700 شخص لمشاركتهم فى الاحتجاجات الليلة الماضية، فيما قررت سلطات المدينة تمديد حظر التجول حتى نهاية الأسبوع.
 
الشرطة الأمريكية تغلق مداخل تايمز سكوير
الشرطة الأمريكية تغلق مداخل تايمز سكوير
 
وقالت قيادة شرطة نيويورك، التى تعتبر العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة، فى بيان لها، إن عناصرها اعتقلوا نحو 700 شخص لمشاركتهم فى الاحتجاجات وأعمال الشغب التى جرت فى المدينة الليلة الماضية انتهاكا لنظام حظر التجوال.
 
عناصر الشرطة الامريكية
عناصر الشرطة الامريكية
 
وأضافت، أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم حتى الآن منذ بداية الاحتجاجات فى نيويورك منذ 5 أيام بلغ حوالى 2000.
 

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