اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق فى منزل سكنى بقها دون خسائر بشرية.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:50 م
السيطرة على حريق فى منزل سكنى بقها دون خسائر بشرية.. صور السيطرة على حريق بمنزل سكنى بقها دون خسائر بشرية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق شب بمنزل سكني بعزبة الزهار التابعة لمدينة قها بمحافظة القليوبية وتم الدفع بعدد سيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أي إصابات أو  خسائر بشرية.

 

وتبين من المعاينة الأولية للحريق أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المهندسه أمل فوزي مجاهد رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها  يفيد نشوب حريق بمنزل سكنى مكون من طابق واحد مبنى بالطوب الاحمر بعزبة الزهار التابعه لمدينه قها بمحافظة القليوبية.

 

وتبين أن المنزل ملك المواطن أحمد إبراهيم وانتقلت علي الفور  قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية و تبين أن الحريق  نتيجة ماس كهربائي و تم السيطرة على الحريق ولا يوجد اي اصابات أو خسائر بشرية  ،سوي احتراق بعض محتويات المنزل  وتولت النيابة التحقيق.

IMG-20200603-WA0034
 
IMG-20200603-WA0035
 
IMG-20200603-WA0036
 
IMG-20200603-WA0041
IMG-20200603-WA0041_1
 
IMG-20200603-WA0042
 
IMG-20200603-WA0042_1

حريق منزل

قها

القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة