السيطرة على حريق فى منزل سكنى بقها دون خسائر بشرية.. صور

القليوبية نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق شب بمنزل سكني بعزبة الزهار التابعة لمدينة قها بمحافظة القليوبية وتم الدفع بعدد سيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية للحريق أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المهندسه أمل فوزي مجاهد رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها يفيد نشوب حريق بمنزل سكنى مكون من طابق واحد مبنى بالطوب الاحمر بعزبة الزهار التابعه لمدينه قها بمحافظة القليوبية.

وتبين أن المنزل ملك المواطن أحمد إبراهيم وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية و تبين أن الحريق نتيجة ماس كهربائي و تم السيطرة على الحريق ولا يوجد اي اصابات أو خسائر بشرية ،سوي احتراق بعض محتويات المنزل وتولت النيابة التحقيق.