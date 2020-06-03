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التليجراف: جونسون يخطط لتغييرات شاملة فى إدارة أزمة كورونا ببريطانيا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:32 م
التليجراف: جونسون يخطط لتغييرات شاملة فى إدارة أزمة كورونا ببريطانيا بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية أنه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون سيتولى السيطرة المباشرة على تعامل الحكومة مع أزمة كورونا بعد أسبوعين من الفوضى، واجه فيهما مستشاره الرئيسى اتهامات بخرق قواعد الإغلاق، بينما تعرضت خطة الاختبار والتتبع الحكومية لنكسات.

 

وأوضحت الصحيفة أن التغيير فى داوننج ستريت سيشهد نهج الحكومة الكامل إزاء الوباء والذى تدير لجنتنان مركزيتان، تغطيان الإستراتيجية والتنفيذ.

 

 وقال النواب المحافظون إن التغييرات يمكن أن تضعف نفوذ المستشار الرئيسى لرئيس الحكومة دومنيك كومينجز، الذى تعرض لانتقادات شديدة لقيامه برحلة لمسافة 300 كيلومتر تقريبا خلال الإغلاق، والسماح لجونسون بإحكام قبضته على مكافحة الوباء بعد معالجته من الفيروس فى العناية المركزة.

 

 وخلال الأسبوعين الماضيين، تعرضت حكومة جونسون لانتقادات بشأن خطط الحجر الصحى للقادمين إلى بريطانيا، بينما فشل تطبيق الاختبار والتتبع لتتبع المصابين بكورونا. وستشمل الإصلاحات الخطة أيضا تركيز بعض كبار أعضاء فريق جونسون على محادثات بريكست قبل موعد نهائى حاسم الشهر المقبل  عندما يجب أن تقرر بريطانيا ما إذا كان ستمدد الفترة الانتقالية بعد نهاية العام الحالى.

 

 وتأتى التغييرات مع تعيين جونسون سيمون كاس، مساعدة رئيسية لدوق كامبريدج فى منصب سكرتير دائم كبير يدير 10 داوننج ستريت. وسيترأس لجنة الإستراتيجية الجديدة CS جونسون، بينما سيترأس مايكل جوف وزير شئون الحكومة لجنة العمليات الجديدة التى ستعرف باسم CO. وسيلتقى كلاهما بشكل منتظم.

 

 ولفتت الصحيفة إلى أن النهج الجديد يشبه تخطيط الحكومة  الخاص ببريكست العام الماضى، والذى قاده لجنة للإستراتيجية وأخرى عملياتية. وستحل اللجنتان محل أربع جماعات وزارية تم تشكيلها فى بداية الأزمة وتغطى الشئون الخارجية والصحة والاقتصاد والأعمال والخدمات العامة، وترأس كل منها وزير حكومى.


بريطانيا

بوريس جونسون

رئيس الحكومة البريطانية

كورونا فى بريطانيا

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