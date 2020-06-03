الاتحاد الأفريقى يعلن دعمه للكونغو فى مواجهة فيروس إيبولا

هند المغربي

أعلن الاتحاد الافريقي أن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) تقوم بمراقبة الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم الاستجابة للفاشية الحادية عشر لوباء فيروس إيبولا على المستويين الوطني والإقليمي، وتعهدت المفوضية بتضامنها ودعمها لجمهورية الكونغو الديمقراطية في الاستجابة لتفشي المرض.

حيث ستقوم Africa CDC بإعادة نشر مواردها وفريق الخبراء الذين يدعمون الاستجابة لتفشي مرض EVD العاشر في شمال كيفو لدعم الاستجابة للفاشية الجديدة في مقاطعة إكواتور.

جاء ذلك على خليفه إعلان حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ظهور جديد لمرض فيروس إيبولا (EVD) في 31 مايو 2020 في مبانداكا ، المقاطعة الاستوائية شمال غرب البلاد. جاء الإعلان في أعقاب إخطار السلطات الصحية الإقليمية في إكواتور بوفيات المجتمع في 23 و 30 مايو 2020.

حيث تفشي مرض فيروس الإيبولا الحادي عشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقد أودى بالفعل بحياة أربعة أشخاص وأصاب أربعة أشخاص آخرين في المجتمع. بدأ تفشي المرض في الوقت الذي كان فيه الخبراء على وشك الإعلان عن نهاية تفشي مرض فيروس الإيبولا العاشر في مقاطعة شمال كيفو .

تقوم وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليًا بإنشاء آلية تنسيق واستجابة لاحتواء تفشي المرض بشكل فعال وأفاد الاتحاد الافريقي أنه تدرك مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا المخاطر التي تنطوي عليها فاشيات الأمراض المتعددة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وتعمل مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتعزيز الاستجابة لكل من فاشيات مرض الإيبولا العاشر والحادي عشر ووباء كوفيد-19 في البلاد.