اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:40 م
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اعرف موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:29 م
اعرف موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية- محمود شاكر

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قال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه جارى العمل على مراجعة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية من خلال اللجان المختلفة.

 

وأكد سويد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم التصحيح وإعلان النتيجة عقب اعتمادها الأحد المقبل، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة للبحوث والمتقدمين بها.

 

وأوضح سويد، أنه يتم العمل على تقييم الأبحاث وفق خمسة محاور أساسية وحالة توافرها يكون الطالب قد اجتاز المرحلة، لافتا إلى أنه يتم العمل إما أن يكون الطالب اجتاز المرحلة أو باقى للإعادة حال عدم تقديم البحث.

 

وكان عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ومسئولى البوابة الإلكترونية بالديوان العام ومسئولى الدعم الفنى بمديرية التربية والتعليم لمناقشة الانتهاء من إعداد موقع إلكترونى للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الحكومية والخاصة بنطاق المحافظة منعا للتزاحم والاختلاط والتقليل من التجمعات وتقليل فرص الإصابة بالعدوى فى ظل خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا .

 

ومن جانبه أكد أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جارى إعداد موقع إلكترونى للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الحكومية والخاصة وسيتم الاعلان عن رابط التقديم خلال الاسبوع المقبل ويستمر التقديم لمدة شهر من تاريخ اطلاق الموقع الالكترونى .

 

ويتيح الموقع عدة مميزات لولى الأمر والطالب منها تقليل الجهد والتكلفة المالية حيث يتيح له التقديم لعدة مدارس فى محيط المربع السكنى من خلال الموقع، كما يحقق الموقع معايير العدالة والشفافية بين جميع الأطفال حيث أن المعيار الوحيد للمفاضلة هو معيار السن مع استثناء أبناء الشهداء .

 

ومن الجدير بالذكر أن محافظة المنوفية كان لها السبق فى إطلاق موقع الكترونى للتقديم للمدارس المتميزة والرسمية للغات حيث تم أمس فتح باب التسجيل لأولياء الأمور واختيار الرغبات للتقديم فى المدارس الرسمية و المتميزة للغات لمرحلة رياض الاطفال و لمدة شهر.

 


نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

نتيجه الشهاده الاعداديه

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعداديه

نتيجة اعداديه 2020

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

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