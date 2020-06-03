إصابة طفلين بكوريا الجنوبية بمرض كاواساكى المرتبط بالإصابة بكورونا

كتبت هند عادل

أعلنت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية اليوم الاربعاء عن حاله خطيرة لطفلين يشتبه في أنهما أول حالات اصابة بمتلازمة تهدد الحياة وهى مرض كاواساكى والمرتبط بالفيروس التاجي كورونا، وفقا لتقرير لوكاله "رويترز".

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC) الأسبوع الماضي إنها بدأت التحقيق في حالتين مشتبه بهما من متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال، وقد تم الإبلاغ رسميًا عن "متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال المرتبطة بشكل محتمل بكوفيد 19وقد تم الإبلاغ عن حالات لمرض كاواساكى مشابهه في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ، حيث تم العثور على أكثر من 100 حالة في ولاية نيويورك .

تتشابه أعراض متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال مع الصدمة السامة ومرض كاواساكي ، بما في ذلك الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد وفي الحالات الشديدة ، التهاب القلب.

وقال جيونج إيون كيونج ، مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، إن التحقيق أظهر أن كلا المريضين ، صبي يبلغ من العمر 11 عامًا وفتاة تبلغ من العمر أربع سنوات ، أصيبوا بمرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة، موضحا على أنهم يدرسون أيضا ندرس حالة ثالثة مشتبه بها تم الإبلاغ عنها

وأثارت المتلازمة المخاوف من أن COVID-19 ، المرض الذي يسببه الفيروس التاجي ، يمكن أن يشكل خطرًا أكبر على الأطفال مما كان يُفهم. وقد أحدثت COVID-19 حتى الآن أكبر خسائرها على كبار السن ومن يعانون من حالات صحية مزمنة.