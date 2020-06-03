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أشرف زكى: حالة الفنانة رجاء الجداوى مستقرة.. وما يتردد بشأن وفاتها غير صحيح

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:34 م
أشرف زكى: حالة الفنانة رجاء الجداوى مستقرة.. وما يتردد بشأن وفاتها غير صحيح رجاء الجداوى
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنانة القديرة رجاء الجداوى مستقرة بالعناية المركزة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، مضيفا: "أطمئن كل زملاء وجمهور الفنانة بأن حالتها مستقرة وغير صحيح بما يتردد بشأن وفاتها".

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن نقابة المهن التمثيلية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا، مضيفا: الفنانة دلال عبد العزيز موجهة دعوة لكل الممثلين الصلاة لرجاء الجداوى والدعاء لها". 

وكان الدكتور أشرف زكى كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتى تتلقى العلاج فى مستشفى العزل بالإسماعيلية بسبب إصابتها بفيروس كورونا، قائلا: "الناس تفرغت لرجاء الجداوى وبطمن كل الناس من محبيها وزملائها وهي بخير وحالتها تتحسن، وإن شاء الله تعود للجمهور".

وأضاف أشرف، أن التسجيل الصوتي الذى خرج للفنانة، كان معه شخصياً، موضحا أن صوتها كان متعباً بسبب وجودها في المستشفى وهذا أمر طبيعي.

وعن دخولها العناية المركزة، أكد أشرف زكي أنه في اعتقاده أن مستشفى العزل هي عناية مركزة ولكن تحدثت مع الطبيب، وأكد أنها ليست في حالة خطرة، معزياً الفنان علي عبد الرحيم، والذى توفى عصر اليوم الثلاثاء.

وكانت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، قالت فى وقت سابق إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

وكانت نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة برجاء الجداوى، ظهرت إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخلوها الحجر الصحى بالإسماعيلية.

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أجرى مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا، بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية للاطمئنان عليها.


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