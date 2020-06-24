اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يونيو 2020 02:00 ص
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اضرار التعرض للعفن على الصحة وطرق التخلص منه

الأربعاء، 24 يونيو 2020 02:00 ص
اضرار التعرض للعفن على الصحة وطرق التخلص منه ازمه الربو
كتبت هند عادل

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يعانى أصحاب أمراض الصدر والربو والحساسية من مشاكل صحية وضيق التنفس عند التعرض لمهيجات خارجية، أبرزها العفن الذى قد يتكون بأحد أركان المنزل الذى يوجد به رطوبة زائدة أو استخدام المياه كثيرا مثل دورات المياه ،ووفقا لتقرير لموقع healthline  الطبي هناك نوع من العفن يسمى بالعفن الأحمر وإذا كان الشخص حساسًا أو لديك حساسية من العفن ، يمكن أن يسبب التعرض مشاكل مثل ضيق التنفس. أيضًا ، يمكن أن يؤدي التعرض إلى التهابات في الجلد والرئتين والعينين والأعضاء الأخرى.
 
الأشخاص المعرضون للمضاعفات عند التعرض العفن هم الأطفال وكبار السن والذين لديهم أجهزة مناعية ضعيفة.
 

اضرار التعرض للعفن علي الصحة منها حساسية العفن

 
واعراض حساسية العفن هي العطس، احتقان بالأنف، سيلان الأنف، الطفح الجادة مثير للحكة، عيون دامعة، الربو،ضيق الصدر، دوخة، إعياء،صداع الراس، ضيق في التنفس.
 
لا تحدث المضاعفات فقط من التنفس في العفن ، ولكن أيضًا من ابتلاع العفن لذا تأكد من خلو  أي طعام يحتوي على العفن الأحمر قد لا يكون تناول العفن الأحمر عن طريق الخطأ ضارًا ، ولكن من الأسلم أن تخطئ من جانب الحذر.
 
 

ما هي أفضل طريقة للتخلص من العفن الأحمر؟

 
يمكن للعديد من المنتجات المنزلية إزالة العفن الأحمر بشكل فعال قبل تنظيف الأسطح ، احمِ نفسك لمنع ملامسة العفن، احرص دائمًا على ارتداء النظارات الواقية والقفازات وقناع الغبار  يجب عليك أيضًا فتح نافذة قبل التنظيف لزيادة التهوية.
 
 
لتنظيف العفن الأحمر من الأسطح الصلبة (حمامات الحمام والجدران والأرضيات) ، يمكنك استخدام الكلور .
 
 
امزج المبيض من جزء واحد مع ثلاثة أجزاء من الماء. بعد ذلك ، انقع قطعة قماش في محلول التبييض وضعها على السطح، اترك المحلول لمدة ساعة تقريبًا ، ثم افركه واشطفه بالماء الدافئ.
 
 

طرق إزالة العفن الأحمر من الأسطح الصلبة

 

 
يمكنك أيضًا استخدام الخل الأبيض لإزالة العفن من الأسطح الصلبة،  اسكب الخل في وعاء باستخدام قطعة قماش ، ضع الخل الأبيض على السطح اتركيه لمدة ساعة ثم افركه ثم اشطفيه بالماء الدافئ.
 
 

طرق إزالة العفن الأحمر من ستائر الحمام

 
إذا ظهر العفن الأحمر على ستارة الحمام ، فقم بوضع ستارة الحمام في حوض الاستحمام. أضف 2 لتر ماء و 4 ملاعق كبيرة من مبيض غير الكلور،اترك ستارة الحمام لمدة ساعة ، ثم افرك وشطف بالماء الدافئ.
 
 
يمكنك أيضًا دمج جزئين من بيروكسيد الهيدروجين مع جزء من الماء في زجاجة رذاذ،ضع ستارة الحمام بشكل مسطح على الأرض، رش الستارة بمزيج البيروكسيد واترك المحلول لمدة 30 دقيقة. فرك وشطف بالماء الدافئ.
 
 

ما هو العفن الأحمر؟

 
العفن هو نوع من الفطريات التي تنمو في الداخل والخارج، تزدهر في ظروف رطبة ودافئة لذلك توجد عادة حول تسرب المياه،  يمكن العثور عليها أيضًا في الطعام والجدران الجافة والنسيج.
 
 
نظرًا لأن العفن الأحمر يختلف في اللون ، فإن أحد المفاهيم الخاطئة هو أنه أنواع العفن الخاصة به، لكن العفن الأحمر ليس نوعًا معينًا من العفن. يشير الاسم ببساطة إلى مظهره.
 
 
من المثير للاهتمام أن أي نوع من العفن يمكن أن يصبح أحمر في وقت ما ، حيث أنه ليس من غير المعتاد أن يتغير العفن، لذلك ، يمكن أن يصبح العفن الأسود والعفن الأخضر وحتى العفن الأبيض أحمر بمرور الوقت والعكس صحيح.
 
 
على الرغم من أن العفن الأحمر ليس من أنواع العفن الخاصة به ، فمن المرجح أن تتحول أنواع معينة من العفن إلى اللون الأحمر. وهذا يشمل Aspergillus الذي يوجد في الغالب في الحمامات وينمو على المواد التالفة للماء. أيضا ، Neurospora الذي ينمو على الطعام ، و Fusarium الذي ينمو على النباتات والتربة.
 
 
بعض الناس يستخدمون المصطلحين العفن الوردي والعفن الأحمر بالتبادل. ولكن في حين أن الاثنين متشابهان في المظهر ، فإن العفن الوردي ليس مثل العفن الأحمر.
 
 
العفن الأحمر هو فطر ، في حين أن العفن الوردي هو في الواقع بكتيريا تنقلها المياه شائعة في الحمامات.

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