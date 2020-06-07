تعرف على الأسباب المختلفة لضيق التنفس

كتبت هند عادل

ضيق التنفس يجعل من الصعب التنفس بعمق وهو أحد الأعراض المميزة لـلإصابة بفيروس كورونا، وتؤدى هذه الحاله إلى شعور المريض بضيق في الصدر الشديد في الشهيق أو الزفير بالكامل، ووفقا لتقرير لموقع healthline هناك أسباب أخرى بخلاف الاصابه بكورونا وراء الشعور بضيق التنفس

فيمكن أن تؤدي التمارين الشديدة أو التمارين الشاقة ودرجات الحرارة المرتفعة إلى ضيق التنفس، كما يمكن أن يؤدي القلق أيضًا إلى تغيرات في معدل التنفس ونمطه.

كيف يؤثر القلق على ضيق التنفس؟



يمكن أن يؤدي الإجهاد الحاد أو القلق الحاد إلى استجابة بيولوجية للقتال أو الهروب، يتفاعل الجهاز العصبي من خلال إطلاق سلسلة من الاستجابات الفسيولوجية استجابة لتهديد محتمل، والسبب الذي يجعل التنفس أسرع وأكثر ضحالة هو أن عضلات الصدر تتولى معظم عملية التنفس، عندما تكون أكثر استرخاءً ، تتنفس في الغالب بمساعدة الحجاب الحاجز ، مما يسمح للشخص بأخذ أنفاس أعمق وأكمل.

هل ضيق التنفس من الأعراض الأولى لـلاصابه بكورونا ؟



عادة ما يحدث ضيق التنفس المرتبط بـفيروس كورونا بعد أيام قليلة من الإصابة الأولية.ومع ذلك ، قد لا يصاب بعض الأشخاص بهذه الأعراض على الإطلاق، في المتوسط تظهر أعراض أخف كحمى منخفضة، إعياء، آلام الجسم

ما مدى شيوع ضيق التنفس مع فيروس كورونا ؟



تشير تقارير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن 31 إلى 40 % من الأشخاص الذين لديهم حالات مؤكدة من فيروس كورونا يعانون من ضيق في التنفس.

لماذا يسبب فيروس كورونا مشاكل في التنفس؟



في الرئتين الصحيتين، يعبر الأكسجين الحويصلات الهوائية إلى أوعية دموية صغيرة قريبة تُعرف باسم الشعيرات الدموية من خلال ذلك يتم نقل الأكسجين إلى بقية الجسم، ولكن مع فيروس كورونا، تعطل الاستجابة المناعية نقل الأكسجين الطبيعي، تطلق خلايا الدم البيضاء جزيئات التهابية تسمى السيتوكين ، والتي بدورها تجمع المزيد من الخلايا المناعية لقتل الخلايا المصابة بكورونا.

تداعيات هذه المعركة المستمرة بين الجهاز المناعي والفيروس تترك صديدًا ، والذي يتكون من السوائل الزائدة والخلايا الميتة في الرئتين وينتج عن ذلك أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال والحمى وضيق التنفس.

هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في التنفس نتيجة لكورونا وهم:



كبار السن أكثر من 65 عامًا، المدخنين، مرضى السكر أو مرضى الانسداد الرئوي المزمن أو أمراض القلب والأوعية الدموية، أصحاب الجهاز المناعى الضعيف.

الحالات الصحية الأخرى التي يمكن أن تسبب ضيق التنفس



إلى جانب COVID-19 ، يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الصحية الأخرى إلى ضيق في التنفس فيما يلي بعض الأكثر شيوعًا:

الربو: يتسبب مرض الانسداد الرئوي هذا في انتفاخ بطانة الممرات الهوائية ، وتشديد العضلات القريبة ، وتراكم المخاط في الممرات الهوائية، هذا يمنع كمية الهواء التي يمكن أن تنتقل إلى الرئتين.

مرض الانسداد الرئوي المزمن : مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مجموعة من أمراض الرئة التدريجية ، وأكثرها شيوعًا هي انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن. يمكن أن تحد من تدفق الهواء الخارجي ، أو تؤدي إلى تورم وتضييق أنابيب الشعب الهوائية ، بالإضافة إلى تراكم المخاط.

احتشاء عضلة القلب: يُعرف أيضًا باسم النوبة القلبية ، ويمكنه تقليل تدفق الدم والأكسجين من وإلى القلب والرئتين، هذا يمكن أن يؤدي إلى الازدحام في هذه الأعضاء ، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.