22.8 مليار جنيه إجمالى استثمارات المحليات للعام المالى 2020/2021

كتب محمود حسين

بلغت إجمالى الاستثمارات المستهدفة فى العام المالى الجديد 2020/2021 للإدارة المحلية نحو 19.4 مليار جنيه، منها 13.83 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة للدولة، ويضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 3 مليار و230 مليون جنيه، وهيئة نظافة كل من محافظتي القاهرة والجيزة بإجمالي 180 مليون جنيه، كما يضاف إليها استثمارات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بإجمالي 425 مليون جنيه، وبذلك تكون الاستثمارات الكلية للتنمية المحلية في حدود 22 مليار و83 مليون جنيه، منها نحو 17 مليار تمويل خزانة عامة بنسبة 74.4 %.

وقالت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تقرير لها عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021، إن هيكل المصروفات يعكس ارتفاع نصيب دواوين عموم المحافظات من الاستثمارات.

وأشارت اللجنة إلى أنه استهدفت جهات الإسناد لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ودواوين عموم المحافظات، وهيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة، بخطة العام المالي 2020/2021، استثمارات قدرها 19،4 مليار جنيه، منها 13،83 مليار جنيه يضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 3،230 مليار جنيه وهيئتي النظافة 180 مليون جنيه.