اليوم السابع
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وزير الدفاع اليابانى: أمريكا لم تطلب مزيدا من المال نظير استضافة قواتها

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 م
وزير الدفاع اليابانى: أمريكا لم تطلب مزيدا من المال نظير استضافة قواتها وزير الدفاع اليابانى تارو كونو
طوكيو (رويترز)

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قال وزير الدفاع اليابانى تارو كونو إن الولايات المتحدة لم تطلب من طوكيو دفع المزيد من المال لبقاء قواتها فى اليابان وذلك بعد تقرير نسب إلى مستشار الأمن القومى الأمريكي السابق جون بولتون قوله إنه نقل طلبا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لسداد ثمانية مليارات دولار سنويا.

وقال الوزير الياباني في مؤتمر صحفى دوري اليوم الثلاثاء "المفاوضات حول تكاليف استضافة (القوات الأمريكية) لم تبدأ بعد".

وأضاف "لم تتلق الحكومة اليابانية أي طلب من الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا الأمر".

وسينتهي الاتفاق الحالي الذي يغطي تكاليف القوات الأمريكية المتمركزة في اليابان، وعددها 54 ألف جندي، في مارس 2021.

وجاءت تصريحات كونو ردا على سؤال عن تقرير لوكالة كيودو للأنباء جاء فيه نقلا عن كتاب بولتون الجديد "من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض" الذي سيُنشر اليوم أن بولتون نقل طلبا من ترامب إلى مسؤول كبير في الحكومة اليابانية للحصول على مقابل لاستضافة القوات يبلغ ثمانية مليارات دولار وذلك خلال رحلة قام بها مستشار الأمن القومي السابق لليابان في يوليو.

وسئل كونو عما إذا كان يعتقد أن التكاليف الحالية لاستضافة القوات الأمريكية مناسبة فقال "التحالف الياباني الأمريكي مكسب عام يسهم في سلام واستقرار هذه المنطقة.. أي ترتيب مربح لطرف واحد لن يدوم طويلا".

وقال كونو إنه لا يمكنه التعليق تحديدا على ما كتبه بولتون لأنه لم ينجح بعد في الحصول على نسخة من الكتاب.

ولا يختلف ما نسبه تقرير الوكالة اليابانية إلى بولتون عما ورد في مجلة فورين بوليسي الأمريكية العام الماضي بشأن سعي ترامب للحصول على أربعة أمثال المدفوعات السنوية الحالية ليصل المبلغ إلى نحو ثمانية مليارات دولار وذلك في إطار جهوده لدفع الحلفاء إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي.

 


اليابان

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الدفاع اليابانيه

الجيش اليابانى

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