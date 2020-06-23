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وزيرة التخطيط تحيى ذكرى ميلاد "هدى شعراوى": أهم من كافحن لأجل المرأة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:06 م
وزيرة التخطيط تحيى ذكرى ميلاد "هدى شعراوى": أهم من كافحن لأجل المرأة الدكتورة هالة السعيد
كتب آسر أحمد

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حرصت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على احياء ذكري ميلاد السيدة هدي شعراوي، التي حولت حياتها للكفاح من أجل حياة المرأة المصرية وحصولها على المساواة في الكثير من المناصب.

وكتبت وزيرة التخطيط والتنمية، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام "اليوم ذكري ميلاد السيدة "هدي شعراوي"، رائدة فكر تحرير المرأة، إحدى أهم من كافحن من أجل أوضاع أفضل للمرأة.. واليوم أيضًا تعتز الدولة المصرية بالمرأة، التي وصلت إلى مناصب سياسية رفيعة؛ المرأة أصبحت وزيرة ومحافظة ونائبة بمجلس النواب، فلنا أن نفخر بمصر وسيدات مصر، والشكر لكل الرائدات اللائي جعلن المرأة تصل إلى ما هي عليه اليوم".

هدى شعراوى صاحبة تاريخ طويل فى الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، هى ابنة محمد سلطان باشا، رئيس مجلس النواب المصرى الأول فى عهد الخديوى توفيق، والذى رحل وهو فى سن صغيرة، فربتها والدتها إقبال التى كانت شابة صغيرة السن ذات أصول قوقازية، وزوجة أبيها حسيبة، ونشأت مع شقيقها عمر فى منزل والدها فى القاهرة تحت وصاية ابن عمتها على شعراوى، والذى أصبح الوصى الشرعى والوكيل على أملاك أبيها المتوفى.

ظلت هدى شعراوى تعانى كونها أنثى، فمنذ مرحلة البلوغ عانت من التفرقة بين الجنسين "بينها وبين شقيقها"، وكتبت ذلك فى مذكرتها والتى حكت بالتفصيل عن المتغيرات والصدمات التى تعرضت لها، ولكن كون ذلك أمر سلبى بالنسبة  لها، إلا أنها حولت ذلك إلى إيجابى فتغير تفكيرها وشخصيتها وأصبحت المدافعة عن حقوق المرأة المصرية، ورمز من رموز النضال.


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ميلاد هدي شعراوي

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