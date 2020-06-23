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وجبات مجانية وخدمات تمريض.. دير المحرق يبدأ مبادرة لدعم مرضى كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:17 م
وجبات مجانية وخدمات تمريض.. دير المحرق يبدأ مبادرة لدعم مرضى كورونا الأنبا بيجول
سارة علام

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أعلن دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط من خلال مركز العذراء المعونة التابع له عن خدمة جديدة لدعم مرضى كورونا.

وأعلن  الأنبا بيجول رئيس الدير عن مباردة تضم عدة خدمات طبية لدعم مرضى كورونا، من بينها تمريض أجر أو تطوعي للحالات غير القادرة، وخلال هذه الفترة سيقوم مركز المعونة بتدريب المتطوعين على تعليم التمريض لمن يريد الانضمام لهذه الخدمة.

كما يقدم مركز المعونة لخدمة مرضى كورونا، خدمة الاستشارات الطبية المجانية وتوفير الدواء للمرضى، كما تقدم وجبات غذائية لحالات المرضى بالعزل المنزلى.

وفى شبرا خصصت كنيسة أبي سيفين والشهيدة دميانة بإيبارشية شبرا الشمالية لجنة لمساعدة مرضى كورونا المستجد (covid - 19).

وقال أسقف شبرا انبا انجيلوس أن اللجنة تقدم دعمًا في كيفية التصدي لهذا الفيروس، لافتا إلى أن البيانات تكون بسرية كاملة لافتًا إلى أن الإيبارشية خصصت رقمًا للتواصل مع بعض الأطباء لتواصل معهم للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

أما فى إيبراشية شبرا الجنوبية، فقد أعلن الأنبا مكارى أسقف شبرا الجنوبية، تخصيص خدمة بكنائس الإيبراشية لمساعدة مرضى كورونا سواء المعزولين منزليا أو يتلقون العلاج بالمستشفيات وتقدم اللجنة دعما روحيا ومعنويا ونفسيا وطبيا "استشارات طبية" ومادية أيضًا عند الاحتياج لحالات الإصابة أو الاشتباه.

 


دير المحرق

مرضى كورونا

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