مطار القاهرة يستقبل 611 من العالقين بعدة دول على متن 3 رحلات استثنائية

كتب محمود عبد الغنى

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 3 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 611 من المصريين العالقين، بالولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية، والامارات ، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة نظمتها الشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من مدينة نيويورك، على متنها 290 راكب، واستقبل المطار رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض وعلي متنها 147 راكبا من المصريين، كما استقبل المطار رحلة خطوط فلاي امارات قادمة من مدينة دبي وتقل 174 راكب، وغادر مطار القاهرة رحلتين تابعتين لشركة مصر للطيران الي لندن وميلانو بدون ركاب لنقل العالقين المصريين هناك الي الاراضي المصرية.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.