مدير عام "الصحة العالمية": التأهب للأوبئة استثمار وليس تكلفة

ريهام عبد الله

أكد تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن العالم تعلم بالطريقة الصعبة، أن الاستعداد والاستثمار فى الصحة قبل وقوع الأوبئة، ليس تكلفة بل استثمار.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "العالم تعلم بالطريقة الصعبة، أنه لا يمكن رمى الأول، فى محاولات مكافحة تفشى وباء، وعمل القليل فيما بعد لتجنب وباء آخر، تأثير كوفيد 19 على الحياة وسبل العيش والاقتصاد العالمي هو مثال واضح على أن التأهب والاستعداد ليس تكلفة، بل استثمار".



تيدروس أدهانوم

وفى سياق متصل أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن تدابير الصحة العامة أمام تفشي فيروس كورونا لن تكون فعالة إلا باتخاذ كل فرد تدابير الحماية له وللآخرين، وغرد تيدروس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "لا يمكن أن تكون تدابير الصحة العامة COVID19 فعالة إلا إذا اتخذ كل فرد التدابير التي نعرف أنها تعمل أيضًا لحماية أنفسهم والآخرين، وهي الحفاظ على المسافة المادية. الاستمرار في تنظيف اليد. ارتداء قناع عند التحرك".