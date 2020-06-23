اليوم السابع
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مدير عام "الصحة العالمية": التأهب للأوبئة استثمار وليس تكلفة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:55 م
مدير عام "الصحة العالمية": التأهب للأوبئة استثمار وليس تكلفة تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية
ريهام عبد الله

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أكد تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن العالم تعلم بالطريقة الصعبة، أن الاستعداد والاستثمار فى الصحة قبل وقوع الأوبئة، ليس تكلفة بل استثمار.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "العالم تعلم بالطريقة الصعبة، أنه لا يمكن رمى الأول، فى محاولات مكافحة تفشى وباء، وعمل القليل فيما بعد لتجنب وباء آخر، تأثير كوفيد 19 على الحياة وسبل العيش والاقتصاد العالمي هو مثال واضح على أن التأهب والاستعداد ليس تكلفة، بل استثمار".

تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم

وفى سياق متصل أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن تدابير الصحة العامة أمام تفشي فيروس كورونا لن تكون فعالة إلا باتخاذ كل فرد تدابير الحماية له وللآخرين، وغرد تيدروس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "لا يمكن أن تكون تدابير الصحة العامة COVID19 فعالة إلا إذا اتخذ كل فرد التدابير التي نعرف أنها تعمل أيضًا لحماية أنفسهم والآخرين، وهي الحفاظ على المسافة المادية. الاستمرار في تنظيف اليد. ارتداء قناع عند التحرك".

كما حث تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، جميع البلدان على مضاعفة تدابير الصحة العامة الأساسية التي نعرف أنها تعمل: وهي إيجاد واختبار حالات COVID19 المشتبه فيها، وعزل ورعاية المرضى، وتتبع الاتصالات والحجر الصحي. حماية العاملين الصحيين".

 

 

 


تيدروس ادهانوم

كوفيد 19

الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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