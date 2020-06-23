محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

رويترز

عثرت الشرطة الكورية الجنوبية، في تلة هونجتشون على بالون يحتوى على منشورات تندد بالزعيم الكوري الشمالى كيم كونج أون، أصدرته مجموعة منشقة عن كوريا الشمالية في 22 يونيو.



البالون الذى يندد بالزعيم الكورى الشمالى

ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا تُظهر سقوط البالون بتلة هونجتشون وعثور رجال الشرطة علية، وظهرت صور الزعيم الكوري وشقيقته معلقة بالبالون.



الشرطة الكورية الجنوبية تعثر على البالون

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا يدين "انتهاكات حقوق الإنسان" في كوريا الشمالية، في إجراء يتم اتخاذه للعام الـ18 على التوالي.

ووافق المجلس، المكون من 47 دولة، خلال الجلسة الـ43 التي عقدت في جنيف، على تبني القرار بإجماع الآراء.



العثور على البالون فى تلة هونجتشون

وقال المجلس في نص القرار إنه "يشعر بقلق عميق من الانتهاكات الممنهجة والمنتشرة والسافرة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والتي ترتقي في حالات كثيرة إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية".

وأكد القرار أن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية قد يشهد تدهورا أكبر في ظل الخطر من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة تقديم المساعدات اللازمة لسكان البلاد في الوقت المناسب.



العثور على بالون يحتوي على منشورات تندد بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون

وقد ظلت كوريا الشمالية توصف بأنها من أسوأ الدول التي تنتهك حقوق الإنسان في العالم، بينما ترفض سلطات البلاد هذه الانتقادات، وتصفها بالمحاولات الأمريكية للإطاحة بنظامها.