محافظ سوهاج يتفقد مشروعات طرق وصرف صحى بتكلفة 74 مليون جنيه

تفقد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، محطة صرف صحى القراقرة بأولاد عزاز بمركز ومدينة سوهاج، وطريق الأبراج بنجع الدير، يرافقه اللواء محمد بدرى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والمهندس عاطف عبد العزيز سعيد رئيس جهاز التعمير بسوهاج، ومحمد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وبدأ "الفقى" جولته بتفقد محطة رفع وخط طرد القراقرة، حيث تم الاانتهاء من الوصلات المنزلية وجار التشغيل التجريبى للمحطة فى 10 يوليو المقبل، تمهيدا للتسليم النهائى فى 30 أغسطس المقبل، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة رفع القراقرة وتطوير محطة رفع الحرفيين 26 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، ووجه المحافظ بدراسة توصيل خدمة الصرف الصحى لنجع الدير البحرى.
كما تفقد محافظ سوهاج طريق سوهاج ـ المراغة ـ جهينة " طريق أبراج الضغط العالي" بطول 23 كيلو متر للربط بين جهينة والطريق الصحراوى الغربى، مارا بالظهير الصحراوى أبو عزيز بالمراغة وحتى الدير الأبيض بمركز سوهاج، ووصلت نسبة التنفيذ به 90%، وتبلغ التكلفة الإجمالية للطريق 48 مليون جنيه، حيث يقوم بتنفيذه جهاز تعمير جنوب الصعيد بسوهاج.
ووجه "الفقى" بإنارة الطريق بالكامل وتحديد جوانب الطريق لمنع أى تعديات عليها، وإلتقى مع عدد من المواطنين أصحاب الأراضى المار بها الطريق، موجها بضرورة تحديد مساحات الأراضى المار بها الطريق وصرف التعويضات المناسبة للملاك .
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