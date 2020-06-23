محافظ سوهاج يتفقد مشروعات طرق وصرف صحى بتكلفة 74 مليون جنيه

سوهاج - محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، محطة صرف صحى القراقرة بأولاد عزاز بمركز ومدينة سوهاج، وطريق الأبراج بنجع الدير، يرافقه اللواء محمد بدرى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والمهندس عاطف عبد العزيز سعيد رئيس جهاز التعمير بسوهاج، ومحمد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ "الفقى" جولته بتفقد محطة رفع وخط طرد القراقرة، حيث تم الاانتهاء من الوصلات المنزلية وجار التشغيل التجريبى للمحطة فى 10 يوليو المقبل، تمهيدا للتسليم النهائى فى 30 أغسطس المقبل، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة رفع القراقرة وتطوير محطة رفع الحرفيين 26 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، ووجه المحافظ بدراسة توصيل خدمة الصرف الصحى لنجع الدير البحرى.

كما تفقد محافظ سوهاج طريق سوهاج ـ المراغة ـ جهينة " طريق أبراج الضغط العالي" بطول 23 كيلو متر للربط بين جهينة والطريق الصحراوى الغربى، مارا بالظهير الصحراوى أبو عزيز بالمراغة وحتى الدير الأبيض بمركز سوهاج، ووصلت نسبة التنفيذ به 90%، وتبلغ التكلفة الإجمالية للطريق 48 مليون جنيه، حيث يقوم بتنفيذه جهاز تعمير جنوب الصعيد بسوهاج.

ووجه "الفقى" بإنارة الطريق بالكامل وتحديد جوانب الطريق لمنع أى تعديات عليها، وإلتقى مع عدد من المواطنين أصحاب الأراضى المار بها الطريق، موجها بضرورة تحديد مساحات الأراضى المار بها الطريق وصرف التعويضات المناسبة للملاك .