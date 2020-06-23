اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات طرق وصرف صحى بتكلفة 74 مليون جنيه

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:42 م
محافظ سوهاج يتفقد مشروعات طرق وصرف صحى بتكلفة 74 مليون جنيه محافظ سوهاج يتفقد مشروعات طرق
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، محطة صرف صحى القراقرة بأولاد عزاز بمركز ومدينة سوهاج، وطريق الأبراج بنجع الدير، يرافقه اللواء محمد بدرى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والمهندس عاطف عبد العزيز سعيد رئيس جهاز التعمير بسوهاج، ومحمد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ "الفقى" جولته بتفقد محطة رفع وخط طرد القراقرة، حيث تم الاانتهاء من الوصلات المنزلية وجار التشغيل التجريبى للمحطة فى 10 يوليو المقبل، تمهيدا للتسليم النهائى فى 30 أغسطس المقبل، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة رفع القراقرة وتطوير محطة رفع الحرفيين 26 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، ووجه المحافظ بدراسة توصيل خدمة الصرف الصحى لنجع الدير البحرى.

كما تفقد محافظ سوهاج طريق سوهاج ـ المراغة ـ جهينة " طريق أبراج الضغط العالي" بطول 23 كيلو متر للربط بين جهينة والطريق الصحراوى الغربى، مارا بالظهير الصحراوى أبو عزيز بالمراغة وحتى الدير الأبيض بمركز سوهاج، ووصلت نسبة التنفيذ به 90%، وتبلغ التكلفة الإجمالية للطريق 48 مليون جنيه، حيث يقوم بتنفيذه جهاز تعمير جنوب الصعيد بسوهاج.

ووجه "الفقى" بإنارة الطريق بالكامل وتحديد جوانب الطريق لمنع أى تعديات عليها، وإلتقى مع عدد من المواطنين أصحاب الأراضى المار بها الطريق، موجها بضرورة تحديد مساحات الأراضى المار بها الطريق وصرف التعويضات المناسبة للملاك .


سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

محافظ سوهاج

مشروعات تنموية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة