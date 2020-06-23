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محافظة الجيزة يوجه بمنع التجمعات بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:17 ص
محافظة الجيزة يوجه بمنع التجمعات بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بوضع حلول عاجلة لأبرز المعوقات التى تم رصدها فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة، مشدداً على ضرورة تلافيها خلال المراحل المقبلة من ماراثون الامتحانات لتحقيق أعلى معدلات السلامة للطلاب والحد من أى تجمعات أمام اللجان ما يؤثر بالسلب على المجهودات التى نفذتها الدولة خلال الأسابيع الماضية لاستقبال الامتحانات .

وفى ذلك الإطار وجه محافظ الجيزة بعقد اجتماع تنسيقى برئاسة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ وبحضور مدير مديرية التربية والتعليم والشئون الصحية وممثل من قطاع أمن الجيزة وذلك لتلافى الملاحظات التى تم رصدها خلال أول يوم امتحانات الثانوية العامة وذلك لتوفير المناخ المناسب للطلبة .

وأشار راشد إلى أن أبرز المعوقات التى تم مواجهتها فى أول ايام الامتحانات هى التجمعات من أولياء الأمور أمام اللجان ما كان لها التأثير السلبى الكبير على عمليه التنظيم فى دخول وخروج الطلاب .

وناشد راشد، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم التكدس بمحيط اللجان الامتحانيه والحد من أى تجمعات أمام المدارس حرصًا على الصحة العامة ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان، حيث أكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية لأبنائنا الطلاب للوقاية من فيروس كورونا حيث تم تزويد المدارس ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا ويتم التعامل السريع مع أى حالات مرضيه للطلاب لافتاً أن أول أيام الامتحانات لم يتم رصد سوى حالات بسيطة وتم التعامل معها .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم الاستقرار على عدداً من النقاط الهامه لتنفيذها خلال الأيام المقبلة فى الامتحانات وهى كالاتى :

- تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات بكل حزم وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة المواطنين .

- التنبيه على الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت كافى لمنع وجود كثافات أمام اللجان ولن يسمح بدخول أى طالب للجان بعد الساعة التاسعة صباحاً .

- تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتلافى أية ملاحظات أول بأول

- التأكيد على توفير عدد كافى من الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير بشكل احتياطى وتوفير كمامات للعاملين .

- التأكيد على عدم وجود باعة جائلين وإشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية .

- التأكيد على تواجد الزائرة الصحية بغرف العزل من الصباح الباكر والتأكد من تدعيمها بالمستلزمات والأدوية الطبية اللازمة .

وأكد محافظ الجيزة، أن جميع الإجراءات التى يتم اتخاذها تتكامل بتعاون المواطنين مع الاجهزة التنفيذية لكى تمر الامتحانات بالصورة الجيدة 

 


الثانوية العامة

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تعليم الجيزة

اخبار مصر

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