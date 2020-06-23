مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة الأمم المتحدة فى الصومال حتى نهاية أغسطس

وكالات

أعلن مجلس الأمن الدولى، عن تصويته بالإجماع على القرار 2527 (2020) بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال حتى 31 أغسطس.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد المجلس في بيان نشره عقب جلسة الإحاطة الافتراضية التي عقدت مساء اليوم حول الصومال، أن المجلس المؤلف من 15 عضوا قرر استمرار ولاية البعثة على النحو المبين في الفقرة 1 من القرار 2158 (2014).

وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن طالب الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلع المجلس كل 90 يوما، بشأن الحالة في الأرض والتقدم نحو تحقيق المعايير السياسية الرئيسية.