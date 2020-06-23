طرابلس (أ ش أ)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا بمصراتة الليبية، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالمدينة ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة داخل مصراتة إلى 10 حالات.

وأوضحت اللجنة - في تصريح أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قام بالكشف عن عدد 101 مسحة وتم إحالتها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمصراتة.

وكان المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أعلن، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ليبيا، بعد فحص 1055 عينة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المركز في بيان له، أن العينات التي تم فحصها ومصابة كانت موزعة بين المدن كالتالي، سبها ثماني حالات منها خمس حالات مخالطة وثلاث حالات جديدة، طرابلس تسع حالات كلها حالات مخالطة، بن جواد حالة واحدة جديدة، مصراته أربع حالات جديدة، البريقة حالة واحدة مخالطة، إجدابيا حالة واحدة جديدة .

وأضاف أن النتائج أظهرت سلبية 1031 عينة، ووجود 24 عينة موجبة منها 9 حالات جديدة و15 لمخالطين.