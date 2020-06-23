وأوضحت اللجنة - في تصريح أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قام بالكشف عن عدد 101 مسحة وتم إحالتها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمصراتة.