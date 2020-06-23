اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:18 م
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لوفتهانزا تعاود رحلاتها إلى الصين مرة أخرى بعد انحسار كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:06 م
لوفتهانزا تعاود رحلاتها إلى الصين مرة أخرى بعد انحسار كورونا لوفتهانزا
أ ش أ

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 أعلنت شركة الطيران لوفتهانزا استئناف رحلاتها مجددا إلى الصين بعد فترة الراحة الإلزامية بسبب تفشي الفيروس التاجي "كورونا" لافتة الى انه سيكون هناك رحلة من فرانكفورت إلى شنجهاى مرة واحدة في الأسبوع اعتبارًا من غد الأربعاء.


ومن المقرر القيام برحلة أخرى كل يوم جمعة من شنجهاى إلى فرانكفورت.. وبحسب لوفتهانزا ، فإن هذه هي أولى رحلات المجموعة المنتظمة إلى الصين منذ نهاية يناير الماضي.


وفى سياق متصل فإنه يمكن القول بأن انتهاء تحذيرات السفر للعديد من البلدان ساهم في إحياء حركة الركاب في مطار فرانكفورت إلى حد ما الأسبوع الماضي.. وطبقا لتقرير موقع دير شبيجل فانه في الفترة من 15 إلى 21 يونيو ، استقبل مطار فرانكفورت 161،482 راكبًا في أكبر مطار في ألمانيا ، وذلك أقل بنسبة 89.4 بالمائة عن العام السابق ، مثلما أعلنت مجموعة MDax في فرانكفورت.


لوفتهانزا

شنجهاى

طيران

كورونا

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