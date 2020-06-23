كيف تطرد السموم والجراثيم من غرفة نومك فى 5 خطوات

كتبت نهير عبد النبى

كشف أحد الخبراء عن الخطوات الخمس البسيطة لإزالة السموم من غرفة نومك التى تساعدك على تعزيز النوم والشعور بالراحة والاسترخاء ، حيث قال الخبراء إن هناك العديد من الأشياء المختلفة التي تمنعنا من الحصول على راحة جيدة في غرفة نومنا وجميعها تتعلق بالبيئة.

وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية، قال الخبراء ، قد تفعل كل شيء بشكل صحيح مع روتين وقت النوم الخاص بك ، ولكن بيئتك كلها خاطئة - لذلك لن تحصل على تلك الساعات الثماني اللازمة، والخطوات المهمة للتخلص من السموم فى غرفة نومك هى:

الخطوة الأولى " شاشات التلفزيون والموبايل"





الخطوة الأولى والأكثر أهمية لإزالة السموم من غرفة نومك هى التخلص من شاشات التلفزيون والموبايل ، فهى من اكثر العادات الخاطئة التى تؤثر على صحتك ونومك، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حقيقة أن جميع شاشاتنا - من أجهزة الكمبيوتر المحمولة لدينا إلى أجهزة iPad والهواتف والتلفزيونات تصدر ضوءًا أزرق صناعيًا ، مما يؤخر إطلاق الميلاتونين ، الهرمون الذي ينتج النوم.

قال جينيفيف احد الخبراء: إن "الشاشات منبهات: تحافظ على دماغك في حالة من الدوخة والطنين في المساء لفترة طويلة ، مما يمنع أي فرصة قد تكون لديك لتتلاشى بشكل طبيعي".

توصي بأن تضبط نفسك منبهًا للموعد الذي يجب أن تغادر فيه هاتفك (يفضل أن تكون ساعة قبل النوم) وشحن جهازك خارج غرفة نومك.

الخطوة الثانية"شراء ساعة منبه"

إذا كنت لن تعتمد على هاتفك الذكي لإيقاظك في الصباح ، فمن المحتمل أنك ستحتاج إلى الاستثمار في نوع من التنبيه.

تذكر ساعات المنبه؟ تلك الأدوات الصغيرة التي كانت تنبض بالحياة وتدق في الصباح وتثير حماسك من النوم؟

"معظمنا تخلص منهم تمامًا مع ظهور الهواتف الذكية ، والتي غالبًا ما تأتي مع منبهات مدمجة."

لكنها لها مزايا كثيرة، تتمثل إحدى مزايا المنبه عبر منبه الهاتف في أن العديد منها يأتي مع أضواء - لذلك إذا استيقظت في منتصف الليل وأردت معرفة الوقت ، يمكنك معرفة ذلك دون الحاجة إلى النظر إلى التحفيز الضوء الأزرق على هاتفك.

الخطوة الثالثة" اختيار الخامات عالية الجودة"





قال Genevieve إذا كنت جادًا بشأن إزالة السموم من غرفة نومك ، فأنت بحاجة إلى ترقية سريرك، يجب تبديل إطار السرير والفراش والوسائد إلى بدائل عالية الجودة وغير سامة قدر الإمكان".

"عندما يتعلق الأمر بالإطار ، فكر في مادة مصنوعة من مواد مستدامة مثل الفولاذ المعاد تدويره وبدون مركبات عضوية متطايرة (VOCs) ، مما قد يؤثر سلبًا على جودة الهواء في غرفتك."

قال جينيفيف: "قد تكون أرخص المراتب مصنوعة من مادة عالية في المركبات العضوية المتطايرة ، مثل رغوة البولي يوريثين، ما يجب أن تبحث عنه هو مرتبة تستخدم مواد طبيعية مثل الحشو ، سواء كان من الصوف أو القطن العضوي أو اللاتكس الطبيعي."

الخطوة الرابعة" الكتان"

يمكنك أيضًا تغيير ملاءاتك، لأنها ستؤثر بشكل كبير على جودة الراحة التي يمكنك الحصول عليها، وأوضح جينيفيف: "كقاعدة عامة ، يجب أن تنام في ألياف طبيعية مثل الكتان ، لأن هذه تساعد على تنظيم درجة حرارة نومك عن طريق تشجيع تدفق الهواء حول الجسم".

كما أنها لا تحتوي على أي مواد كيميائية قاسية "يمكن أن تهيج أو تؤثر على بشرتك"

قال جينيفيف: "الكتان هو أفضل نسيج للنوم حيث أنه مضاد للحساسية ، ينظم درجة الحرارة ، فتل الرطوبة ، قابل للتحلل الحيوي ومنخفض التأثير".

الخطوة الخامسة"ترتيب الغرفة"



لا يكتمل التخلص من السموم بدون إزالة الفوضى، قال جينيفيف: "التخلص من السموم لا يقتصر فقط على إزالة السموم الجسدية من غرفة نومك ، بل يتعلق أيضًا بتطهير العقول العقلية أيضًا".

'أفضل طريقة للقيام بذلك هي التخلص من كل الفوضى ، خاصة حول سريرك. تخلص من الفوضى على طاولة السرير الخاصة بك واعادتها إلى الأساسيات مثل المنبه والمصباح والمرطب وكتاب.

وأضافت: "حاول أن تحافظ على المنطقة حول سريرك مرتبة ، مع التأكد من تقليل الضغط البصري الذي يزعج سريرك والتأثير عليك بطرق لا شعورية قبل الزحف تحت الأغطية".

بعد ذلك ، وجه انتباهك إلى شموعك المعطرة واكتشف ما إذا كانت مصنوعة من "مواد ضارة مثل البارافين ، والتي تنبعث منها أبخرة سامة" ، واستبدلها بشمع العسل أو الزيوت النباتية.

يجب عليك أيضًا الحد من الفوضى ، سواء كان ذلك من أكوام من المجلات أو الكتب - لأن هذا يمكن أن يساهم في جعلك تشعر بعدم التنظيم والتوتر في مساحتك.