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فيديو وصور .. إنقاذ سلاحف بحرية من شباك صيد على شاطئ بالهند

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:12 م
فيديو وصور .. إنقاذ سلاحف بحرية من شباك صيد على شاطئ بالهند إنقاذ سلاحف بحرية من شباك صيد
كتب محمد رضا

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أنقذ مجموعة من السكان المحليين فى الهند، سلاحف بحرية وقعت فى فخ شباك صيد على أحد شواطئ البلاد، واستخدم ثلاثة رجال سلاح حاد لقطع الشباك من أجل تحرير السلاحف العالقة بها، واستمر الأمر عدة دقائق حتى تمكنوا من تحرير سلحفتين بحريتين من الشباك وإطلاقهما فى المياه مرة أخرى، وذلك وفقًا لمقطع فيديو نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

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ويشار إلى أنه كان قد جرى إطلاق مجموعة من السلاحف العملاقة، التى عاشت فى الأسر عقودا وساعدت فى إنقاذ هذا النوع بعدما كان على شفا الانقراض، إلى البرية فى جزر جالاباجوس، نهاية الأسبوع الماضى، وحينها، قال مدير المتنزه دانى رويدا، إن السلاحف تكاثرت فى الأسر لإطلاقها فى الجزيرة بعدما تناقصت أعدادها إلى 15 سلحفاة فقط، وأضاف أن هناك الآن أكثر من ألفين منها فى جزيرة إسبانيولا.

 

 

تشتهر السلاحف العملاقة بأعناقها الجلدية الطويلة وبأعمار تمتد لأكثر من مئة عام. وترتبط هذه السلاحف بجزر جالاباجوس قبالة سواحل الإكوادور وهى من الأنواع التى ساعدت تشارلز داروين فى وضع نظرية التطور فى القرن التاسع عشر.

 

ومن بين السلاحف التى أطلق سراحها فى الآونة الأخيرة السلحفاة دييجو الذى يبلغ من العمر نحو مئة عام. ودييجو معروف بخصوبته وأنجب نحو 800 سلحفاة، وجاءت عودته إلى موطنه الأصلى فى إسبانيولا بعدما أمضى نحو 80 عاما فى حديقة حيوانات فى كاليفورنيا ثم فى برنامج إنقاذ السلاحف بجزيرة سانتا كروز فى جالاباجوس.

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ونُقل دييجو على متن قارب إلى إسبانيولا مع 14 سلحفاة أخرى. ومن هناك أخذ الحراس السلاحف، التى يمكن أن يصل وزنها إلى 180 كيلوجراما، فى حقائب ظهر إلى منطقة ينمو فيها نبات الصبار بوفرة مما سيساعدها على التكيف، وقال رويدا "بمقدورنا إيقاف برنامج التكاثر فى الأسر لهذا النوع لأن سلوكها الطبيعى فعال".

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السلاحف البحرية

انقاذ سلاحف من شباك الصيد

اليوم العالمى للسلاحف

يوم السلاحف العالمى

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