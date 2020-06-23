اليوم السابع
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فيديو .. لو مصاب بكورونا ومحتاج أكل هيوصلك بالمجان من مطبخ الخير

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:57 م
فيديو .. لو مصاب بكورونا ومحتاج أكل هيوصلك بالمجان من مطبخ الخير وجبات
الإسكندرية – أسماء على بدر

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إلتقى "اليوم السابع" بالشاب أحمد البرديسي الذى حضر من القاهرة إلى الإسكندرية لتجهيز وتقديم وجبات مجانية لحالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذى قال أن الفكرة جاءت له من أحد المصابين بكورونا وطلب أكل من أحد المطاعم وتم رفض طلبه بعد معرفة إصابته بكورونا، ولذلك قدم له الطعام بالمجان لخدمته فى العزل.

 

وأضاف أحمد البرديسي، أنه قام بتجهيز مطبع من 20 يوما لتجهيز وتوزيع الوجبات يومياً لخدمة حالات العزل المنزلى من مصابى كورونا، وقاموا بالتوزيع فى عدد من المحافظات لوجه الله مجاناً، وذلك للمساهمة فى دعمهم معنوياً وتخفيف العبء عنهم، وذلك بتقديم وجبة غذائية صحية متكاملة لرعاية صحتهم خلال فترة العزل، وذلك بالمجان تماماً، ويتم تعقيم كافة المعدات للطبخ وكذلك عدم التعامل مباشرة مع المرضى وترك الوجبات لهم أمام باب المنزل.

وأكد الشاب أحمد البرديسي، أن الإسكندرية هي المحافظة الثانية التى يقوم داخلها بتوزيع الوجبات لمصابى كورونا، كما يستمر فى عمله لتوزيع الوجبات للمصابين ودعمهم فى محافظات أكثر خلال الفترة المقبلة.

وعن زيارته للإسكندرية، يقول انه وجد تفاعل كبير جداً، وتواصل معه سائق تاكسى من الإسكندرية ونقله من القاهرة مجاناً، ويقوم بتوصيل الوجبات يومياً بالمجان، بجانب عدد كبير من المتطوعين خلال 4 أيام، وقدم الأهالى بالإسكندرية تبرعات كبيرة للمطبخ الذى تم عمله داخل كافيتريا بالإسكندرية، ليكفى أسبوع كامل من الوجبات والدعم لحالات العزل بكورونا.

 


الاسكندرية

توزيع وجبات لحالات العزل المنزلى

اخبار الاسكندرية

وجبات لمصابى كورونا

دعم مجانى لمصابى كورونا

اخبار المحافظات

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