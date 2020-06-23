فوائد فول الصويا واضراره وهل حقاً يسبب السرطان

كتبت فاطمة خليل

فول الصويا من الأطعمة المثيرة للجدل حول المخاطر الصحية المحتملة، حيث أشارت بعض الأبحاث إلى أنه يمكن أن يؤثر على عمل المبيض أو يساهم في الإصابة بسرطان الثدي، ومع ذلك، فإن هذا البحث ليس قاطعًا، ويقول الخبراء إن فول الصويا مفيد صحيًا إذا تناولته بكميات معتدلة بدون إفراط فهو غذاء غني بالبروتين وهو مصدر جيد للألياف والكالسيوم وفيتامين ج وفيتامين أ والحديد، في هذا التقرير نتعرف على فوائد فول الصويا وأضراره، بحسب موقع "إنسايدر".



فوائد فول الصويا واضراره

فوائد فول الصويا واضراره



فوائد فول الصويا واضراره مصدر للجدل حالياً بسبب ما ذكرناه سابقاً، ويحتوي فول الصويا على عدد من الفوائد فهو غني بالبروتين وتعتبر أطعمة الصويا الكاملة مثل فول الصويا، والتوفو من البروتينات الكاملة، مما يعني أنها تحتوي على 9 أحماض أمينية أساسية يحتاجها الجسم ولكن لا يمكنه إنتاجها بمفرده.

ويعد استهلاك البروتينات الكاملة أمرًا مهمًا بشكل خاص للنباتيين لأن العديد من اللحوم هي مصدر رئيسي للبروتين الكامل.

بالإضافة إلى البروتين، هناك بعض العناصر الغذائية المفيدة الأخرى في فول الصويا، حيث يحتوي على الألياف والكالسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج والحديد.

وتحتوي أطعمة الصويا على ما يسمى الأيزوفلافون، وهي نوع من فيتويستروجنز، مما يعني أنها تعمل بطريقة مماثلة لهرمون الاستروجين توجد بشكل طبيعي في العديد من النباتات، ولكن أطعمة الصويا لديها أعلى كميات من الايسوفلافون.

على الرغم من أن هذه الايسوفلافون قد يكون لها بعض الفوائد للنساء المسنات، إلا أن بعض الدراسات رفعت علامات حمراء حول تأثيرها على الجسم.



فوائد فول الصويا وأضراره وهل حقاً يسبب السرطان

بما أن هذه الايسوفلافون تتصرف مثل هرمون الاستروجين، فقد تكون مفيدة للنساء قبل انقطاع الطمث أو بعد انقطاع الطمث وذلك لأن المبيضين ينتجون أقل من هرمون الاستروجين مع تقدمك في العمر، مما قد يساهم في ظهور أعراض غير مرغوب فيها مثل التعرق الليلي والهبات الساخنة ومشاكل النوم وقد يساعد سلوك الأيزوفلافون الشبيه بالإستروجين في تخفيف هذه الأعراض.

وقام التحليل التلوي لعام 2014 المنشور في العلوم الطبية الألمانية بفحص 17 تجربة ذات شواهد ووجد أن استهلاك 54 ملج من فول الصويا النباتية لمدة 6 إلى 12 شهرًا قلل من تكرار الهبات الساخنة لدى النساء بعد انقطاع الطمث بنسبة 20.6 ٪.

ولكن نفس هذه المواد النباتية التي ثبت أنها مفيدة للنساء بعد انقطاع الطمث هي أيضا تثير الجدل بالنسبة لفول الصويا.

وجدت مراجعة عام 2010 نشرت في مجلة التغذية أنه في النساء البالغات، يمكن أن يؤثر استهلاك كميات كبيرة من الصويا على عمل المبيض هذا يرجع إلى حقيقة أن الايسوفلافون تحاكي هرمون الاستروجين ويمكن أن تؤثر على إشارات الاستروجين في المبيضين، مما قد يؤدي إلى اضطراب التبويض ومع ذلك ، فقد لاحظوا أيضًا أنه بالنسبة للنساء اللواتي يتناولن حصة واحدة أو اثنتين من فول الصويا يوميًا كجزء من نظام غذائي متوازن، لا ينبغي أن يسبب هذا مشكلة لهم.

ويتوقع الكثير من الناس أيضًا أن الصويا يمكن أن يسبب سرطان الثدي أو يزيده سوءًا أظهرت دراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان أن الصويا يمكن أن يسبب تغيرات في التعبير الجيني في الجينات المرتبطة بسرطان الثدي ومع ذلك ، شملت الدراسة 140 امرأة فقط ، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث كما أن مجموعة البحث ليست قاطعة وغير مؤكدة فيما يخص العلاقة بين الصويا وسرطان الثدي.



فوائد فول الصويا وأضراره



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الصويا مشكلة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الغدة الدرقية يحتاج الجميع إلى الحصول على اليود في نظامهم الغذائي فلا ينتجها الجسم بشكل طبيعي واليود أمر حاسم لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

من يجب أن يتجنب فول الصويا؟



يحتوي فول الصويا على Goitrogens ، والتي يمكن أن تقلل من امتصاص اليود وبدون كمية كافية من اليود ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي نقص اليود إلى أعراض مثل تضخم الغدة الدرقية ، وربما عدم القدرة على التفكير بوضوح.

كما أن هناك أيضا جدل حول ما إذا كان ينبغي للأطفال استهلاك فول الصويا أم لا، في دراسة نشرت في Nutrition Research عام 2016 وفحصت ما يقرب من 400 شخص وجدت أن الأطفال الذين يستهلكون فول الصويا، وبالتالي الأيزوفلافون ، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض كاواساكي مرتين إلى مرتين ونصف من أولئك الذين لم يستهلكوا فول الصويا ويسبب مرض كاواساكي التهابًا في الشرايين والغدد الليمفاوية. إنه أكثر شيوعًا في الأطفال منه لدى البالغين.