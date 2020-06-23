اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فوائد تناول وجبة الافطار على صحة جسمك

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:00 ص
فوائد تناول وجبة الافطار على صحة جسمك فطار صحى-ثورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قال خبراء التغذية إن الإفطار الصحي هو بداية رئيسية لليوم، ويساعد على تعزيز صحة اليوم وحمايته من الامراض والفيروسات، وخصوصا إذا احتوت وجبة الافطار على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والبروتينات، وحسب ما ذكره موقع  webmd فإن فوائد وجبة الافطار هى:

فوائد تناول وجبة الافطار 
 

1:الوزن الصحي

الاهتمام بتناول وجبة الافطار يساعد على تعزيز صحة الجسم والوزن الصحى ويحمى الجسم من خطر الاصابة بالسمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم.

عندما لا تتناول وجبة الإفطار ، فمن المرجح أن تشعر بالجوع  مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم .

2: السيطرة على سكر الدم.

يساعد تناول وجبة الإفطار في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم طوال اليوم ، سواء كنت مصابًا بداء السكري أم لا. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نتائج اختبار الجلوكوز العادية ، قد يساعدك هذا في تجنب مقاومة الأنسولين ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري.

3:الاهتمام بتناول وجبة الافطار يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات .

4:وجبة الافطار الصحية تزود الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة ونمو الجسم والحفاظ على صحة الجهاز المناعى.

5:المواظبة على تناول وجبة الافطار يمد الجسم بالنشاط والطاقة وذلك فى حالة احتوائها على العديد من الفيتامنيات والعناصر الغذائية.

6:تساعد على التركيز والنشاط وتحافظ على صحة الجهاز العصبى وتحميه من الامراض التى يتعرض لها.

7:تناول وجبة الافطار يعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وتحميها من الهشاشة والكسر .

ما يجب ان تحتوى عليه وجبة الافطار
 

وينصح ان تحتوى وجبة الافطار على

1:الحبوب الكاملة مثل "الشوفان، الخبز، الفطائر،الكعك".

2:البروتين منخفضة الدهون" البيض،اللحوم الخالية من الدهون، البقوليات،المكسرات".

3:منتتجات الالبان مثل" الحليب، الزبادي، والجبن".

4:الفواكه ومنها" التفاح، الموز، البرتقال، والكمثرى".

5:الخضراوات الطازجة مثل الطماطم والخيار والخس والجرجير.

 


فطار صحى

فوائد الفطار

الافطار

وجبة الافطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة