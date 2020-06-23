عمان تدشن برنامج قروض للشركات المتأثرة بفيروس كورونا

ذكر التلفزيون الرسمى أن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد أعلن اليوم الثلاثاء عن برنامج طارئ لقروض بلا فائدة للشركات الأكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا، وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

أظهرت أرقام رسمية أن سلطنة عمان تحولت إلى تحقيق فائض فى الميزانية فى الأشهر الأربعة الأولى من العام بعد أن خفضت الإنفاق العام فى ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.