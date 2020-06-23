اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:35 م
خالد صلاح
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عمان تدشن برنامج قروض للشركات المتأثرة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:30 م
عمان تدشن برنامج قروض للشركات المتأثرة بفيروس كورونا سلطان عمان هيثم بن طارق
رويترز

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ذكر التلفزيون الرسمى أن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد أعلن اليوم الثلاثاء عن برنامج طارئ لقروض بلا فائدة للشركات الأكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا، وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

أظهرت أرقام رسمية أن سلطنة عمان تحولت إلى تحقيق فائض فى الميزانية فى الأشهر الأربعة الأولى من العام بعد أن خفضت الإنفاق العام فى ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وتبلغ السندات القائمة المستحقة على عمان ما يزيد عن 20 مليار دولار والسلطنة حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من وكالات ائتمان رئيسية.

 

 


سلطنة عمان

كورونا

اقتصاد عمان

هيثم بن طارق

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