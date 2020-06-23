اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عشرات من مسؤولى الأمن القومى الجمهوريين السابقين يستعدون لدعم بايدن ضد ترامب

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:48 م
عشرات من مسؤولى الأمن القومى الجمهوريين السابقين يستعدون لدعم بايدن ضد ترامب ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت مصادر مطلعة أن العشرات من الجمهوريين من مسؤولي الأمن القومي الأمريكي السابقين يعملون على تشكيل مجموعة ستقدم الدعم للمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، وذلك في إشارة أخرى إلى أن الرئيس دونالد ترامب أبعد بعض الأعضاء في حزبه.

وقالت المصادر إن المجموعة ستؤيد بايدن علنا خلال الأسابيع المقبلة، ويخطط أعضاؤها لإطلاق حملة لصالح نائب الرئيس السابق الذي يواجه ترامب في انتخابات 3 نوفمبر تشرين الثاني.

وأضافت المصادر أن الخطة تضم ما لا يقل عن 24 مسؤولا خدموا تحت قيادة الرؤساء الجمهوريين السابقين رونالد ريجان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن، كما يجري الحديث مع عشرات آخرين للانضمام.

وقالت المصادر إن المجموعة ستدفع بأن استمرار ترامب أربعة أعوام أخرى في الرئاس سيعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر، وأنه ينبغي للجمهوريين أن ينظروا لبايدن على أنه خيار أفضل رغم الخلافات السياسية.

وبحسب الأشخاص المعنيين الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، يقود المبادرة جون بيلينجر الثالث وكين وينستاين، وكلاهما شغل مناصب عليا في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن. فقد عمل بيلينجر مستشارا قانونيا لمجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، وكان وينستاين مستشارا لبوش للأمن الداخلي ومدير مكتب المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي روبرت مولر.

وقال أحد المشاركين في المجموعة بشرط عدم الإفصاح عن اسمه "يقيم ترامب علاقات صداقة مع دكتاتوريين، إنه خطر حقيقي".

ومن الممكن أن يجري الإعلان عن المجموعة قبل عقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس آب الذي من المفترض أن يعلن رسميا ترشيح بايدن لخوض سباق الرئاسة الأمريكي المقبل ضد ترامب. إلا أن المصادر قالت إنه لم يجر بعد تحديد موعد للإعلان عن المجموعة. وتظهر استطلاعات الرأي تفوقا كبيرا لصالح بايدن أمام ترامب.

وخلال الأسابيع الأخيرة أثار ترامب، الذي لم يواجه معارضة تذكر من أعضاء حزبه لترشحه لفترة ثانية، انتقادات حادة من العديد من القادة العسكريين المتقاعدين والأعضاء السابقين في إدارته. وجاء الانتقاد بسبب دعواته إلى رد عسكري على الاحتجاجات التي تشهدها المدن الأمريكية على العنصرية ووحشية الشرطة وأسلوب تعامل إدارته مع أزمة وباء كورونا.

 


ترامب

جوبادين

الجمهوريين

الحزب الجمهورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نجل ترامب عن عدم إدانة بايدن للعنف على يد اليساريين: هل يدعم هذه الفوضى؟

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:49 م

بايدن ساخرا من ترامب: وجه بإبطاء اختبارات كورونا أثناء محاولة إثبات صلاحيته للقيادة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:52 ص

هل يتلقى الغريمان على طاولة واحدة؟.. دونالد ترامب يعلن دراسته لقاء رئيس فنزويلا.. الرئيس الأمريكى: سأجتمع معه فقط لبحث خروجه سلميا من السلطة.. ونكولاس مادورو يرد: مستعد للقاء ترامب مثلما التقيت جو بايدن

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:06 ص

الرئيس الفنزويلى: مستعد للقاء ترامب مثلما التقيت جو بايدن

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة