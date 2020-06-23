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طرح دواء مصري يسيطر على كورونا فى 4أيام ويتوفر بعد 3أسابيع (لايف اليوم السابع)

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:52 م
طرح دواء مصري يسيطر على كورونا فى 4أيام ويتوفر بعد 3أسابيع (لايف اليوم السابع) الزميل حسن مجدى

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يقدم الزميل حسن مجدي، بثا مباشرا يشرح فيه تفاصيل طرح دواء أنفيزيرام، المصري، والذي سيكون مثيلا لدواء أفيجان الياباني، والذي أثبت قدرة على علاج فيروس كورونا في مدة 4 أيام خلال التجارب السريرية التي أجريت عليه، ومن المنتظر أن يتوفر خلال 3 أسابيع.
 
 
وأعلن الدكتور عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، أن دواء أنفيزيرام،  سيتوفر عقب 3 أسابيع، وسيكون بدرجة أمان عالية وسعر متميز.
 
وأثبتت لتجارب السريرية نجاح عقر أنفيزيرام في السيطرة على فيروس كورونا خلال فترة من 4 لـ6 أيام وهو يعتبر أسرع دواء لعلاج المرضى بالمقارنة بالأدوية المتوفرة حتى الآن.

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