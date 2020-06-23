اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

صينى يعانى من تمزق بـ"المثانة" نام 18ساعة بعد شرب 10 زجاجات بيرة دون "تبول"

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:13 ص
صينى يعانى من تمزق بـ"المثانة" نام 18ساعة بعد شرب 10 زجاجات بيرة دون "تبول" رجل يتألم
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت احدى مستشفيات الصين، واقعة غريبة ونادرة، لرجل يبلغ من العمر 40 عاما، كان يعانى من ألم حاد فى البطن دون أن يعرف السبب الحقيقى لهذا الألم، ليتضح من أطباء المستشفى بعد ذلك، أن الرجل الصينى، استهلك 10 زجاجات من البيرة، ثم عاد لمنزله، وخلد للنوم، دون أن يتبول لمدة 18 ساعة متواصلين، وهو ما تسبب فى ألم شديد فى المثانة.

وبحسب موقع odditycentral ورد أن رجلا صينيا، استهلك 10 زجاجات من البيرة خلال ليلة فى البلدة، قبل أن يعود إلى المنزل ويصطدم بنوم ثمل، ولكن بطريقة ما لم يستيقظ أبداً للتبول بعد شرب الكثير من البيرة، وذهب للنوم ولم يفرغ مثانته مرة واحدة خلال 18 ساعة، وهو ما أوضح الأطباء لاحقًا أنه يمكن ربطه بقدرة الكحول على قمع الجهاز العصبى.

رجل يتألم
رجل يتألم

ويضيف الموقع، من المحتمل أن الرجل لم يشعر بالحاجة إلى تفريغ المثانة أثناء نومه، لكن كل هذا تغير عندما استيقظ، حيث جاء فى تقرير أطباء المستشفى أن المريض قال إنه عندما استيقظ من نومه، بدأ يعانى من ألم حاد فى بطنه، وعندما أحضره بسيارة إسعاف، كان يشعر بألم شديد لدرجة أنه لم يستطع حتى الاستلقاء، وكشف التصوير بالرنين المغناطيسى الطارئ بسرعة عن مصدر هذا الألم المؤلم وهو تمزق المثانة.

ما حدث كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى موت الأنسجة إذا لم يتم علاجه، لذلك تم إعداد الصينى الذى لم يتم الكشف عن اسمه، لجراحة طارئة وتمكن فريق من الجراحين من إصلاح المثانة، ومنع المضاعفات الأخرى.

الأطباء حذروا من أنه على الرغم من أن حالة الرجل الصينى نادرة للغاية، إلا أنها قد تحدث نظريا لأى شخص، فالمثانة البشرية تتسم بالمرونة ويمكن أن تزداد فى الحجم مع استهلاك السوائل، ولكن لها سعة محدودة تبلغ حوالى 450 إلى 500 ملليلتر ، لذا يوصى بالتبول بانتظام، خاصة عند استهلاك الكثير من السوائل.

يقول الأطباء أن جسم الإنسان يستغرق حوالي 10 ساعات لإنتاج حوالى كوبين من البول، فى المتوسط. وهذه هى المدة التى يمكن للإنسان أن يقيضها دون المخاطرة بالتسبب فى تلف الأعضاء الداخلية الأخرى.


تمزق المثانة

بيرة

تبول

بول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة