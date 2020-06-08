اليوم السابع
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واقعة نادرة.. أطباء يزيلون شاحن طوله 60 سم من مثانة شاب بعملية لمدة ساعة

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:52 م
واقعة نادرة.. أطباء يزيلون شاحن طوله 60 سم من مثانة شاب بعملية لمدة ساعة الشاحن فى مثانة المريض
كتبت مريم بدر الدين

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في واقعة نادرة نجح أطباء هنود في إزالة شاحن هاتف محمول طوله 60 سم من مثانة شاب، من خلال عملية جراحية استمرت لنحو ساعة، حيث أعطى الأطباء في مستشفى "جواهاتي" شمال الهند، الشاب دواء ملينا لمدة يومين قبل إجراء العملية، لإزالة الشاحن، الذي تسبب بأوجاع شديدة للمريض.

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وقال أحد الأطباء المشاركين في العملية: "لم يشأ أن يخبرنا الحقيقة لأنه كان يشعر بالحرج، ورغم أني لست متأكدا من حالة المريض العقلية إلا أن بعض الأشخاص يقومون بمثل هذه الأشياء للمتعة، لكن يبدو أن هذا الرجل تجاوز الحدود"، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

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وقالت الصحيفة، إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الرجل قد ابتلع الشاحن، مشيرة إلى أن الأطباء قالوا إنهم لم يشهدوا مثل هذه الحالة طوال حياتهم العملية، وقضى المريض المدعو إسلام ثلاثة أيام يتعافى في المستشفى قبل أن يخرج إلى المنزل.

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و فى حادث غريب مماثل خضع طفل صينى يبلغ من العمر 6 سنوات لعملية جراحية بعد تعرضه للإصابة حيث دخول قلم رصاص فى عينه، حيث أجرى عملية جراحية تم استخراجه، ولحسن الحظ كان على قرب من 1 ملى من مقلة عينه فقط

ترجع القصة عندما كان يركض الطفل، المقلب بهوانج، وهو فى مرحلة رياض الأطفال، تعثر وسقط على القلم الرصاص والذى يبغ طوله 12 سم، ويقول الأطباء أنه اخترق بالفعل أسفل عينه اليسرى، ولكن ابتعد عن مقلة عينة بمقدار ملليمتر واحد فقط، وفقا للتقارير الصينية.

 

 

 


شاحن

عملية جراحية

الهند

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