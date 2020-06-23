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صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:45 ص
صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد شفاؤهم
الأقصر – أحمد مرعى

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أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أن 14 حالة مصابين بكورونا خرجوا صباح اليوم الثلاثاء، بعد التعافي تماما، وتلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل مستشفى العزل الصحي بإسنا، وفي المسحة الأخيرة جاءت نتائجهم سلبية.

وتقدمت إدارة المستشفى التهنئة للمتعافين بمناسبة الشفاء، ووصول عدد المتعافين إلى 715 حالة.

من جانبه، قال الدكتور حسام فتحي مدير قسم الطوارئ بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، إن الدعم النفسي للمرضى يعد أحد المحاور المهمة للبروتوكول العلاجي المُتبع بالمستشفى، حيث إن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي والذي يعد الحصن الحصين للجسم للقضاء على فيروس كورونا، ولهذا عمل الفريق الطبي إلى إدخال السعادة بين جميع المصابين بالفيروس بصورة أكبر خلال الفترة الماضية، موضحاً أن كافة الفرق الطبية بالمستشفى وفرق التمريض والعمال ورجال الأمن والنظافة يعملون على قلب رجل واحد ويواصلون العمل على مدى 24 ساعة، وتقديم أقصى ما لديهم من طاقة من أجل رفع معدلات التعافي بين المرضى وهو ما يتحقق بالفعل على أرض الواقع.

 

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد شفاؤهم من كورونا (1)
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد شفاؤهم من كورونا (1)

 

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد شفاؤهم من كورونا (2)
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد شفاؤهم من كورونا (2)

 

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد شفاؤهم من كورونا (3)
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد شفاؤهم من كورونا (3)

 


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