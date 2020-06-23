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صور.. الأمين العام للجامعة العربية يشارك فى إجتماع وزراء الخارجية العرب

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:37 م
صور.. الأمين العام للجامعة العربية يشارك فى إجتماع وزراء الخارجية العرب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر

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أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن ليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي الهام .

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وقال أبو الغيط، فى كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد اليوم ، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، بطلب من مصر لمناقشة القضية الليبية، إلى أن هذا الصراع الذي يتحمل الشعب الليبي تداعياته الجسيمة منذ أعوام دون توقف، والذي باتت تطوراته تبعدنا كل البعد عن هدف التسوية السلمية المتكاملة للوضع في البلاد، وتمثل أبعاده تهديداً لسلامة ووحدة أراضي الدولة الليبية وأمن واستقرار دول الجوار المباشر ومنظومة الأمن القومي العربي ككل.

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وشدد على أن التدويل المتزايد للأزمة الليبية مرفوض ، فى ظل تفاقم التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في الصراع، والخروقات المتكررة والمعلنة لحظر السلاح على كافة الاتجاهات، والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحة المعركة . ما جعل من ليبيا مسرحاً آخر – وبامتياز – للتدخل الخارجي والاستهداف الإقليمي لإحدى الدول الأعضاء في جامعتنا العربية.

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ولفت أبو الغيط، إلى أن الجامعة العربية تقف أمام التعقيدات الداخلية التي تخيم على المشهد الليبي فى ظل دقة المرحلة التي تمر بها ليبيا ،مع تفاقم العمليات العسكرية المتلاحقة التي شهدتها البلاد، والحشد العسكري المتبادل القائم حالياً وخاصة حول سرت، والخطاب السياسي المتشدد المصاحب.

 

 

 

 


ابو الغيط

ليبيا

وزراء الخارجية العرب

الجامعة العربية

مصر

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